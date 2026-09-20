Dolar 48,7855 +0,05%
Euro 56,0168 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.911,23 -0,42%
EUR/USD 1,1486 -0,03%
Brent Petrol 98,85 -0,44%
--°

Vanspor’da oyun kaybı skordan daha çok üzdü

Vanspor FK teknik direktörü Cevdet Göç, Antalyaspor maçında takımın sahada geçen haftalardaki oyununu gösterememesinin skordan daha üzdüğünü söyledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 23:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Vanspor’da oyun kaybı skordan daha çok üzdü

trendyol 1. lig 8. haftasında Antalyaspor 3-0 galip geldi

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Antalyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Vanspor FK Teknik Direktörü Cevdet Göç, alınan skordan çok sahadaki performansın kendilerini üzdüğünü vurguladı.

maç değerlendirmesi:

Göç, son haftalarda takımdaki oyunun skora yeterince yansımadığını ancak bugün sahada o oyunun izlerine rastlayamadıklarını belirtti. Birden fazla oyuncunun beklentilerin altında kaldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Arkadaşalarımız gerek oyuncu değişikliklerine gerekse taktiksel hamlelere tepki veremedi" ifadelerini kullandı. Denenen hamlelerin karşılık bulmadığını, rakibin ise hataları iyi değerlendirerek skoru lehine çevirdiğini anlattı.

Teknik direktör, maç içinde yapılan bireysel hataların kolay goller yemelerine neden olduğunu belirtti: "Ne denediysek olmadı. Kaliteli ve tecrübeli bir takımla oynadık. Onlar da bizim kötü olduğumuz anları iyi değerlendirdi". Yediği goller sonrası daha önde basmaya çalışmanın Antalyaspor’un geçiş oyunlarını kolaylaştırdığını da ekledi.

öngörülen toparlanma ve milli aranın önemi:

Vanspor FK, önlerindeki milli arayı düzeltme fırsatı olarak görüyor. Göç, "Artık bu maç geride kaldı. Bizim için bu ara çok önemli, en iyi şekilde değerlendireceğiz" diyerek takımın kısa sürede toparlanacağına inandığını söyledi. Hemen toparlanıp Vanspor’u alt sıralardan kurtarma hedeflerini yineleyen teknik adam, bir sonraki maçta hem daha iyi oyun hem de istenen skorların alınmasını amaçladıklarını belirtti.

Savunma ve gol yememe konusundaki sıkıntılara da dikkat çeken Göç, çoğu maçta kalelerinde gol gördüklerini ve bu soruna mutlaka çözüm bulunacağını ifade etti. Konuşmasını, "Bu ara bize iyi gelecek. Çok çabuk bu maçı unutup gerekli dersleri çıkararak yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

VANSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ CEVDET GÖÇ

VANSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ CEVDET GÖÇ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor, Elvin Mendy'nin anjiyo sonuçlarını paylaştı
images

Deplasmanda Kayserispor, Mardin 1969 Spor’un direncini 1-0’lık skorla geçti
images

Misafir tribününde koltuk kırımı maç sonrası stadyuma zarar verdi
images

Cizre'de futbol şenliği: Amed'in Beşiktaş zaferi sokakları coşturdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı