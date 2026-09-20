Vanspor’da oyun kaybı skordan daha çok üzdü

trendyol 1. lig 8. haftasında Antalyaspor 3-0 galip geldi

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Antalyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Vanspor FK Teknik Direktörü Cevdet Göç, alınan skordan çok sahadaki performansın kendilerini üzdüğünü vurguladı.

maç değerlendirmesi:

Göç, son haftalarda takımdaki oyunun skora yeterince yansımadığını ancak bugün sahada o oyunun izlerine rastlayamadıklarını belirtti. Birden fazla oyuncunun beklentilerin altında kaldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Arkadaşalarımız gerek oyuncu değişikliklerine gerekse taktiksel hamlelere tepki veremedi" ifadelerini kullandı. Denenen hamlelerin karşılık bulmadığını, rakibin ise hataları iyi değerlendirerek skoru lehine çevirdiğini anlattı.

Teknik direktör, maç içinde yapılan bireysel hataların kolay goller yemelerine neden olduğunu belirtti: "Ne denediysek olmadı. Kaliteli ve tecrübeli bir takımla oynadık. Onlar da bizim kötü olduğumuz anları iyi değerlendirdi". Yediği goller sonrası daha önde basmaya çalışmanın Antalyaspor’un geçiş oyunlarını kolaylaştırdığını da ekledi.

öngörülen toparlanma ve milli aranın önemi:

Vanspor FK, önlerindeki milli arayı düzeltme fırsatı olarak görüyor. Göç, "Artık bu maç geride kaldı. Bizim için bu ara çok önemli, en iyi şekilde değerlendireceğiz" diyerek takımın kısa sürede toparlanacağına inandığını söyledi. Hemen toparlanıp Vanspor’u alt sıralardan kurtarma hedeflerini yineleyen teknik adam, bir sonraki maçta hem daha iyi oyun hem de istenen skorların alınmasını amaçladıklarını belirtti.

Savunma ve gol yememe konusundaki sıkıntılara da dikkat çeken Göç, çoğu maçta kalelerinde gol gördüklerini ve bu soruna mutlaka çözüm bulunacağını ifade etti. Konuşmasını, "Bu ara bize iyi gelecek. Çok çabuk bu maçı unutup gerekli dersleri çıkararak yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.

VANSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ CEVDET GÖÇ