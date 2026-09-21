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Vanspor’da yeni dönem arayışı: Murat Yıldırım ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Vanspor’da yeni dönem arayışı: Murat Yıldırım ayrıldı

ayrılık resmen açıklandı:

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, teknik direktör Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Yıldırım, kulübe hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet etti ve kırmızı-siyah forma altında şampiyonluk sevinci yaşadı. Kulüp, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiğini belirtti.

kulübün açıklaması:

"Kulübümüzde futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan, kırmızı-siyah formamız altında şampiyonluk sevinci yaşayan Murat Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Uzun yıllar boyunca Vanspor’a verdiği emek, gösterdiği mücadele ve kulübümüzün tarihinde bıraktığı değerli izler için Murat Yıldırım’a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor; Vanspor camiasına kattığı tüm değerleri daima saygıyla hatırlayacağımızı ifade ediyoruz. Yolun açık olsun Murat Hoca"

Kulüp, Murat Yıldırım ve ekibine verdiği emekler için teşekkür ederek, teknik adamın Vanspor tarihindeki izinin korunacağını ve kendisine kariyerinde başarılar dilediğini bildirdi.

TRENDYOL 1. LİG’DE MÜCADELE EDEN VANSPOR FK, TEKNİK DİREKTÖR MURAT YILDIRIM İLE KARŞILIKLI...

TRENDYOL 1. LİG’DE MÜCADELE EDEN VANSPOR FK, TEKNİK DİREKTÖR MURAT YILDIRIM İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIN AYRILDIĞINI DUYURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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