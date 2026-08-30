Var Hollandalı hakem Richard Martens'e emanet: Samsunspor ile Fenerbahçe karşılaşması

samsunspor - fenerbahçe randevusu ve hakem dizilimi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak karşılaşmada Samsunspor ile Fenerbahçe saat 21.30'da kozlarını paylaşacak. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak ve atama listesi federasyon tarafından açıklandı.

saha hakemleri:

Maçın saha hakemi olarak Yasin Kol görev yapacak. Yardımcı hakemler ise Anıl Usta ve Bahtiyar Birinci olarak bildirildi. Dördüncü hakemlik görevini Yücel Büyük üstlenecek.

VAR ve AVAR düzeni:

Zorlu müsabakanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens olacak. Yardımcı VAR (AVAR) görevinde ise Murat Altın bulunuyor. Atama, hem saha hakemlerinin hem de VAR ekibinin resmi listede yer almasıyla netleşti.

Hakem kadrosu, mücadele sırasında çıkabilecek kritik pozisyonlarda yetki paylaşımını ve iletişimi belirleyecek. Taraftarlar ve ekipler, maç öncesi bu atamaların resmiyet kazanmasının ardından sahadaki uygulamaları izleyecek.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA BUGÜN OYNANACAK SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇININ VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) HOLLANDA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN RİCHARD MARTENS OLDU.