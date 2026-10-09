Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,1910 -0,14%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.683,88 +1,52%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,43 +0,14%
--°

Var kararı Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı: Torreira kırmızı kartla oyundan atıldı

Galatasaray'da Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Kasımpaşa maçının 65. dakikasında VAR incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 22:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Var kararı Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı: Torreira kırmızı kartla oyundan atıldı

Maçta gelişmeler:

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında 65. dakikada oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Torreira'nın Diarra'ya yaptığı müdahale üzerine hakem pozisyonu sarı kartla değerlendirdi; ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyon tekrar incelendi.

Hakem kararı ve VAR incelemesi:

VAR incelemesi sonrası maçı yöneten Halil Umut Meler, Torreira'nın konumunu değerlendirip 65. dakikada daha önce verdiği sarı kartı iptal ederek doğrudan kırmızı kart gösterdi. Kararın gerekçesi, oyuncunun son adam pozisyonunda bulunduğu yönündeydi.

Takım üzerindeki etkisi:

Bu kararın ardından Galatasaray, karşılaşmanın geri kalanını 10 kişi tamamladı. Lucas Torreira ise Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyundan atılmış oldu.

GALATASARAY’IN URUGUAYLI FUTBOLCUSU LUCAS TORREİRA, KASIMPAŞA MAÇININ 65. DAKİKASINDA KIRMIZI...

GALATASARAY’IN URUGUAYLI FUTBOLCUSU LUCAS TORREİRA, KASIMPAŞA MAÇININ 65. DAKİKASINDA KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI KALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galatasaray’da milli aradan galibiyetle dönüşün yankıları
images

Emre Belözoğlu: yapılan hamleler oyunu geriye çekti, genç kadro acı bir tecrübe...
images

Kerem Demirbay'ten maç sonrası sözlerine açıklık ve taraftarlara özür
images

Kerem iki golle Bandırmaspor'u galibiyete taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir Huzurveren Sokak'ta kaza: motosiklet yolcusu ağır yaralandı

İnekle çarpışma sonrası Bingöl'de dört kişi yaralandı

Niğde’de sürdürülebilir moda ile bereket sahneye taşındı

Bayraklı soruşturmasında çember daraldı: eski başkan ve oğlu da tutuklandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı