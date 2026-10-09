Var kararı Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı: Torreira kırmızı kartla oyundan atıldı

Maçta gelişmeler:

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında 65. dakikada oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Torreira'nın Diarra'ya yaptığı müdahale üzerine hakem pozisyonu sarı kartla değerlendirdi; ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyon tekrar incelendi.

Hakem kararı ve VAR incelemesi:

VAR incelemesi sonrası maçı yöneten Halil Umut Meler, Torreira'nın konumunu değerlendirip 65. dakikada daha önce verdiği sarı kartı iptal ederek doğrudan kırmızı kart gösterdi. Kararın gerekçesi, oyuncunun son adam pozisyonunda bulunduğu yönündeydi.

Takım üzerindeki etkisi:

Bu kararın ardından Galatasaray, karşılaşmanın geri kalanını 10 kişi tamamladı. Lucas Torreira ise Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kartla oyundan atılmış oldu.

GALATASARAY’IN URUGUAYLI FUTBOLCUSU LUCAS TORREİRA, KASIMPAŞA MAÇININ 65. DAKİKASINDA KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI KALDI.