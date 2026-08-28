Var merkezinde Pawel Malec, Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya

maç ve program:

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği, bugün saat 21.30'da kendi sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Müsabaka, sezonun erken döneminde her iki takım için de önem taşıyor.

hakem kadrosu:

Müsabakanın sahadaki baş hakemi Ümit Öztürk olacak. Öztürk'ün yardımcıları olarak Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz görev yapacak; dördüncü hakem ise Birkan Altındaş olarak bildirildi.

var ekibi:

Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Pawel Malec oturacak. Malec'e yardımcı olan AVAR görevlisi ise Hüseyin Aylak olarak kaydedildi. Atamalar, maç içindeki kritik kararların teknolojik destekle takip edilmesi amacıyla yapıldı.

GENÇLERBİRLİĞİ - ERZURUMSPOR FK MAÇININ VAR’I PAWEL MALEC OLDU (ARŞİV)