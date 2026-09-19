Varank: siyasette vatandaşla nasıl konuşulması gerektiğini bilmek şart

Varank'tan Özgür Özel'in börek görüntülerine tepki:

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'da düzenlenen Gastronomi Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile stantları gezen Varank, festivalde tepsi tepsi börek dağıtarak vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşla iletişim ve eleştiri:

Varank, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Bursa'da bir vatandaşa yapılan börek ikramını geri çevirdiği ve soru soran bir kişiye "Allah kahretsin" dediği görüntülere ilişkin değerlendirme yaptı. Varank, bu tür davranışların siyasetçiler için hoş olmadığını belirterek, "Vatandaşla nasıl konuşulması gerektiğini bilmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

Varank, görüntülerden hem rahatsız olduğunu hem de üzüntü duyduğunu söyleyerek, siyasetçilerin vatandaşlara karşı daha dikkatli ve samimi olması gerektiğini vurguladı. Siyasetin samimiyet üzerine kurulması gerektiğini belirten Varank, muhalefet cephesinin zaman zaman farklı bir imaj vermeye çalıştığını ancak bunun gerçek anlamda samimiyeti gölgelemediğini savundu.

Vatandaşın soruları ve ikram kültürü üzerine:

Varank, vatandaşların siyasetçilere soru sorma ve ikramda bulunma hakkı olduğunu hatırlattı. Festivalde halka açık bir ortamda gerçekleşen ikramın doğal olduğunu ifade eden Varank, siyasetçilerin bu tür yaklaşım ve jestlere karşı saygılı olması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Özel'in geri çevirdiği börek üzerinden yapılan değerlendirmeyi "çok talihsiz bir açıklama" olarak nitelendirdi ve festival alanında birçok kişinin Bursa lezzetlerini tatma fırsatı bulduğunu söyledi.

Varank, söz konusu görüntülerin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirterek, siyasetçilerin vatandaşla hemhal olma yeteneğinin önemli olduğunu yineledi.

Bursaspor'un siyasete alet edilmemesi gerektiği:

Varank, gündemdeki diğer bir konu olarak Bursaspor üzerinden yapılan siyasi değerlendirmelere de tepki gösterdi. Kulübün kentin ortak değeri olduğunu vurgulayan Varank, "Bursaspor'u siyasi tartışmalara meze etmek Bursa'ya yapılabilecek en büyük haksızlık" dedi.

Varank, yeşil-beyazlı ekibin Enes Çelik yönetiminde Süper Lig hedefi doğrultusunda ilerlediğini ve kentin farklı kesimlerinden destek aldığını belirtti. Geçen sezon şampiyonluğun ardından farklı siyasi görüşlerden isimlerin bir araya geldiği fotoğrafı hatırlatan Varank, bu birlik görüntüsünün korunması gerektiğini söyledi.

Tribünlere giden taraftarlara, destek veren iş dünyasına ve sahada mücadele eden futbolculara yapılacak her türlü haksızlığın kulübe zarar vereceğini belirten Varank, Bursaspor'un başarısı için siyasi görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti. Son olarak, tüm olumsuzluklara rağmen hedeflerinin şampiyonluk ve Süper Lig olduğunu vurguladı.

Festival boyunca varılan noktanın, şehir değerlerinin korunması ve siyasetçilerin vatandaşla kurdukları ilişkinin daha özenli olması gerektiği noktasında birleştiği görüldü.

AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN İLE BİRLİKTE FESTİVAL ALANINDAKİ STANTLARI GEZEN VARANK, VATANDAŞLARLA SOHBET EDEREK TEPSİ TEPSİ BÖREK DAĞITTI.