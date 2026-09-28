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Vatan Caddesi'nde seyir halindeki ticari araç alev aldı

Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halindeki ticari araç alev aldı; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, trafik kontrollü sağlandı ve inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:12

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vatan Caddesi'nde seyir halindeki ticari araç alev aldı

Fatih'te ticari araç yangını

Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametinde seyir halinde olan bir ticari araçtan aniden dumanlar yükseldi. Sürücünün aracını yol kenarına çekmesinin ardından bir süre sonra araç alev topuna döndü.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Polis ekipleri caddedeki trafiği kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Hasar ve inceleme:

Yangın sonucunda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

FATİH&#039;TE ARAÇ ALEV ALEV YANDI

FATİH'TE ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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