Vatan Caddesi'nde seyir halindeki ticari araç alev aldı

Fatih'te ticari araç yangını

Fatih Vatan Caddesi Aksaray istikametinde seyir halinde olan bir ticari araçtan aniden dumanlar yükseldi. Sürücünün aracını yol kenarına çekmesinin ardından bir süre sonra araç alev topuna döndü.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Polis ekipleri caddedeki trafiği kontrollü olarak sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Hasar ve inceleme:

Yangın sonucunda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

FATİH'TE ARAÇ ALEV ALEV YANDI