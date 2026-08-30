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Vatan Caddesi'nde zaferin 104. yılı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı Vatan Caddesi'ndeki törende anıldı; protokol katılımı, şiirler, folklor ve kortej geçişleri öne çıktı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 13:00

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Vatan Caddesi'nde zaferin 104. yılı coşkuyla kutlandı

Vatan Caddesi'nde tören

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, İstanbul'da Vatan Caddesi'nde düzenlenen tören ve kortej geçişiyle anıldı. Cadde, güvenlik önlemleri kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı ve vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren tören alanına akın etti.

protokol katılımı ve program:

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Gül, Orgeneral Ersay ve İBB Başkan Vekili Aslan törende araçla vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu.

gösteriler, şiirler ve kortej geçişi:

Tören programında Hava Harp ve Deniz Harp Okulu öğrencilerinin okuduğu şiirler ile folklor ekibinin gösterisi yer aldı. Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tören geçişi gerçekleştirdi. Vatandaşlar yapılan gösteriler eşliğinde Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Tören, kortej geçişlerinin tamamlanmasının ardından sona erdi; organizasyon boyunca alınan güvenlik tedbirleri ve yoğun katılım dikkat çekti.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ VATAN CADDESİ’NDE TÖREN VE KORTEJ GEÇİŞİ...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ VATAN CADDESİ’NDE TÖREN VE KORTEJ GEÇİŞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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