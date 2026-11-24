Esenler'in başarısı:

ORC Araştırma Eğitim Danışmanlık tarafından 30 büyükşehirde, 14 bin 700 kişiyle gerçekleştirilen Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Sosyal Belediyecilik Algısı Araştırması sonuçlarına göre Esenler Belediyesi, vatandaşların değerlendirmesinde 10 üzerinden 9,1 puan alarak Türkiye birincisi oldu. Bu sonuç, belediyenin sosyal hizmet anlayışının halk nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor.

Değerlendirme ölçütü:

Araştırmada katılımcılara 'İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunduğu sosyal destek ve hizmetleri değerlendirdiğinizde belediyenize kaç puan verirsiniz?' sorusu yöneltildi. Esenler'den gelen yanıtlar, belediyenin sunduğu hizmetlere yüksek memnuniyet olduğunu ortaya koydu. Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu öncülüğünde yürütülen çalışmalar, kapsamlı sosyal yardım ve hizmet paketleriyle dikkat çekiyor.

Sosyal hizmetlerin kapsamı:

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerden çocuklara, gençlerden yaşlılara, kadınlardan engelli bireylere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. EDİM aracılığıyla ailelere doğrudan destek sağlanıyor, ESKAM ile iş arayanların istihdamına katkıda bulunuluyor ve Gülbeyaz Güner Çeyiz Evi evlilik hazırlığındaki gençlere destek veriyor.

Ayrıca belediye, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinin yanı sıra kadın, çocuk ve gençlere yönelik eğitim, danışmanlık ve sosyal destek programları yürütüyor. Bu yaklaşım, sosyal belediyeciliği yalnızca yardım dağıtmaktan öteye taşıyarak kalıcı çözümler üretme hedefini yansıtıyor.

ORC Araştırma'nın verileri, Esenler Belediyesi'nin vatandaş odaklı sosyal hizmet modelinin toplum içinde karşılık gördüğünü ve bu alanda Türkiye genelinde örnek niteliği taşıdığını ortaya koydu.

ORC ARAŞTIRMA’NIN SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA 30 BÜYÜKŞEHİRDE 14 BİN 700 KİŞİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ARAŞTIRMADA ESENLER BELEDİYESİ, 9,1 PUAN ALARAK TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU. ELDE EDİLEN SONUÇ, ESENLER BELEDİYESİ’NİN VATANDAŞ ODAKLI SOSYAL HİZMET ANLAYIŞININ ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİ OLDU.