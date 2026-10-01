Vatandaşın sesi doğrudan başkana ulaşıyor: Osmangazi'de çağrı merkeziyle çözüm

Başkan çağrıları bizzat yanıtladı:

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayanların talep ve beklentilerini doğrudan dinlemek amacıyla Çağrı Merkezi'nde bir süre personelle birlikte çalıştı ve gelen çağrıları bizzat yanıtladı. Başkan Aydın, personelin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını hatırlatarak hem çalışmaları yerinde takip etti hem de vatandaşlarla samimi görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde hızlı çözüm anlayışı:

Başkan Aydın, telefonla görüşme yaptığı vatandaşların ilettiği talepleri dikkatle dinledi ve anında ilgili birimlerle iletişime geçilmesini sağladı. Bir vatandaşın ev önündeki moloz yığınlarının kaldırılmasını istemesi üzerine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri derhal görevlendirildi ve kısa süre içinde müdahale edildi. Bu tür doğrudan temaslar, hizmetlerin sahada hızla sonuçlanmasına zemin hazırladı.

Vatandaş memnuniyeti ve geri bildirim:

Osmangazi Belediyesi, vatandaş odaklı yaklaşımını dijital platformlardaki verilerle de destekliyor. Şikayetvar verilerine göre Osmangazi Belediyesi, 63/100 memnuniyet oranıyla belediyeler arasında Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Ayrıca iletilen şikayetlerin yüzde 100'üne ortalama 5 saat içinde geri dönüş yapıldığı bildirildi; bu, taleplerin karşılıksız bırakılmadığının somut bir göstergesi oldu.

Başkan Aydın, vatandaşların sorunlarını doğrudan dinlemenin ve çözüm süreçlerini yakından takip etmenin öncelikleri olduğunu vurguladı. Belediye, gelen görüşmeleri değerlendirip hizmet kalitesini sürekli ölçerek ilçe sakinlerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

OSMANGAZİ’DE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DOĞRUDAN DİNLEMEK AMACIYLA TELEFONUN BAŞINA GEÇEREK GELEN ÇAĞRILARI YANITLAYAN OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, SAMİMİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİREREK İLETİLEN TALEPLERİN HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASINI SAĞLADI. OSMANGAZİ BELEDİYESİ, VATANDAŞI ÖNCELEYEN BU ANLAYIŞIYLA TÜRKİYE GENELİNDEKİ MEMNUNİYET LİSTESİNDE ZİRVEDE YER ALDI.