Vatandaşla omuz omuza başkan Aksun talepleri yerinde dinliyor

Erzincan'da halkla buluşma

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kent sakinleriyle bir araya gelerek istek ve önerilerini dinledi. Başkan Aksun, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet ederek talepleri yerinde not aldı ve çözüm odaklı yaklaşımını paylaştı. Görüşmelerde gündelik yaşamı etkileyen konular ön plana çıktı.

vatandaş odaklı süreç:

Aksun, yürütülen çalışmaların planlanmasında vatandaşların görüşlerinin belirleyici olduğunu vurguladı. Belediye yönetimi, iletilen talepleri takip listesine alıyor; önceliklendirme ve uygulama süreçleri ise toplum beklentilerine göre şekillendiriliyor. Bu yaklaşımın, projelerin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu artırmayı hedeflediği belirtildi.

sürekli iletişim ve takip:

Başkan Aksun, buluşmaların tek seferlik olmayacağını, iletişimin sürdürülebilir kılınmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşlarla kurulan diyalogların düzenli olarak gözden geçirileceği ve geri bildirimlerin uygulama aşamalarında değerlendirileceği ifade edildi. Aksun, daha güzel bir Erzincan için çalışmaları vatandaşlarla birlikte yürütmeyi sürdürdüğünü açıkladı.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI AKSUN VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ