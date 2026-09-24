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Vatandaşların müdahalesiyle Adana'da sulama kanalına düşen sürücü kurtarıldı

Adana Seyhan Mavi Bulvar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil sulama kanalına düştü; vatandaşlar kurtardı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 22:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vatandaşların müdahalesiyle Adana'da sulama kanalına düşen sürücü kurtarıldı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Vatandaş müdahalesi:

Çevredeki vatandaşlar, kanala düşen otomobile müdahale ederek sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların çabasıyla sürücü araçtan çıkarılarak kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumu veya kimliği hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin detaylar yetkililerce yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

ADANA’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ. KAZADA ARAÇTA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ...

ADANA’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ. KAZADA ARAÇTA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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