Vatandaşların müdahalesiyle Adana'da sulama kanalına düşen sürücü kurtarıldı

Kaza ayrıntıları:
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Vatandaş müdahalesi:
Çevredeki vatandaşlar, kanala düşen otomobile müdahale ederek sürücünün yardımına koştu. Vatandaşların çabasıyla sürücü araçtan çıkarılarak kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumu veya kimliği hakkında resmi açıklama yapılmadı.
Soruşturma:
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olayın nedenine ilişkin detaylar yetkililerce yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
ADANA’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ. KAZADA ARAÇTA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ, ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDI.
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