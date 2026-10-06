V.Bank'tan Antalya'da geri dönüş: şampiyonlar kupasında eczacıbaşı'yı 3-2 mağlup ettiler

maç özeti:

2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde V.Bank, Antalya'da karşılaştığı Eczacıbaşı Peron İstanbulu 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Karşılaşma beş sette tamamlandı; V.Bank ilk iki sette üstünlük kurarken, Eczacıbaşı üçüncü ve dördüncü setlerde geri dönüş yaptı. Karşılaşmanın son setinde V.Bank ağırlığını yeniden hissettirdi ve maçı bitirdi.

maç bilgileri:

Salon: Antalya

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sevilay Gezer Boyacı

Setler: 25-21, 25-23, 19-25, 17-25, 15-10

Süre: 135 dakika (set süreleri: 29, 31, 27, 29, 19 dakika)

kadrolar:

V.Bank: Deniz, Cansu, Markova, Zehra, Boskovic, Cazaute, Eylül (L), Jedgic, Naz, Brancuska, Berka

Eczacıbaşı Peron İstanbul: Elif, Ebrar, Aslı, Antropova, Uzelac, Weitzel, Simge (L), Ishikawa, Dilay, Yaprak, Rettke, Dudova

Maç boyunca setlerin dalgalı temposu ve takımların mücadeleci oyunu dikkat çekti; V.Bank, kritik anlarda aldığı hücum ve blok kararlarıyla üstünlüğü sağlayıp kupayı kazandı.

2026 KADINLAR AXA SİGORTA ŞAMPİYONLAR KUPASI'NDA V.BANK, ECZACIBAŞI'NI 3-2 MAĞLUP EDEREK KUPANIN SAHİBİ OLDU.