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Vecihi Hürkuş'un mirası gökyüzünde yeniden hayat buldu

Vecihi Hürkuş’un torunu Lee Vecihi Maxson, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde dedesinin 1931 model Vecihi XIV replikasıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 23:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Vecihi Hürkuş'un mirası gökyüzünde yeniden hayat buldu

Vecihi Hürkuş'un replikasıyla gökyüzünde bir buluşma

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, Türk havacılık tarihinin efsanevi ismi Vecihi Hürkuşun mirası 95 yıl sonra torununun kokpitinde yeniden canlandı. Organizasyonu Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği bu yıl 11'inci kez gerçekleştirdi.

Uçuş ve torununun duyguları:

ABD vatandaşı Lee Vecihi Maxson (65), akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ekibinin ürettiği, Vecihi Hürkuş'un 1931'de tasarladığı Vecihi XIV model uçağın replikasıyla havalandı. Maxson uçuş sırasında dedesini çok yakında hissettiğini ve bu deneyimin kendisi için son derece duygusal olduğunu belirtti.

Maxson etkinlikle ilgili şu duygulara yer verdi: "Adım Lee Vecihi Maxson ve Vecihi Hürkuş'un torunuyum. Çok güçlü duygular içerisindeyim. Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içerisindeyken. Gayet güzel bir histi. Çok iyi bir kalabalık. Bir sürü çocuk da vardı aynı zamanda."

Etkinlikte tarihî replikalar bir arada:

Gösteride ayrıca Ali İsmet Öztürk tarafından pilotluk yapılan ve Nuri Demirağ tasarımı olan Nu.D-36 replikası da uçtu. Böylece yaklaşık bir asır sonra iki tarihî uçak aynı gösteride buluşmuş oldu.

Organizasyon boyunca izleyicilerin özellikle gençler ve çocuklardan oluşan kitlesi dikkat çekti. Maxson uçuşların ardından "Bugün uçuşlarımı tamamladım ama yarın tekrar burada olacağım uçmak için. Bir buçuk hafta daha buradayım. Aksi takdirde daha düzenli olarak Türkiye’ye gelmeyi düşünüyorum" dedi ve gençlerin havacılığa olan ilgisinin geleceğe umut verdiğini vurguladı.

Vecihi Hürkuş&#039;un uçağının replikası, 95 yıl sonra kokpitinde torunu ile gökyüzünde

Vecihi Hürkuş'un uçağının replikası, 95 yıl sonra kokpitinde torunu ile gökyüzünde

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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