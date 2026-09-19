Vecihi Hürkuş’un mirasını göğe taşıyan uçuş: torunu dedesinin replikasıyla havalandı

gösteride iki kuşağın buluşması:

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Türk havacılık tarihinin simge isimlerinden Vecihi Hürkuşun mirası gökyüzünde yeniden hayat buldu. Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından bu yıl 11’inci kez organize edilen programda, Hürkuş’un torunu Lee Vecihi Maxson (65) dedesinin uçağının replikasıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Maxson’un uçuşu, izleyiciler ve özellikle genç katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinlik, hem tarihsel bir anı canlandırdı hem de havacılığa ilgi duyan yeni kuşaklara ilham verdi.

replikalar ve uçuş detayları:

Maxson, akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ekibinin ürettiği, dedesinin 1931 yılında tasarladığı Vecihi XIV model uçağın replikasıyla havalandı. Aynı gösteride Öztürk, sanayi öncülerinden Nuri Demirağın tasarımı olan Nu.D-36 replikasıyla da uçuş sergileyerek iki ayrı tarihi uçağı yaklaşık bir asır sonra aynı etkinlikte buluşturdu.

torunun duyguları ve izlenimler:

Uçuşun ardından konuşan Lee Vecihi Maxson, duygularını şöyle aktardı: 'Dedem sanki benim yanımdaymış gibi hissettim uçağın içerisindeyken. Gayet güzel bir histi.' Maxson, etkinlik boyunca çocukların ve gençlerin ilgisinden memnun olduğunu, Türkiye ziyaretlerini daha düzenli hale getirmeyi planladığını ve bir buçuk hafta daha bölgede kalacağını söyledi.

Organizasyon, hem havacılık tarihine saygı duruşu niteliği taşıdı hem de yerli üretim replikalarla geçmişe dair somut bir köprü kurdu. Katılımcılar, havanın ve parkın sunduğu olanakların da etkinliğin başarısına katkı sağladığını belirtti.

TÜRK HAVACILIK TARİHİNİN EFSANE İSMİ VECİHİ HÜRKUŞ’UN TORUNU ABD VATANDAŞI LEE VECİHİ MAXSON (65), SİVRİHİSAR HAVACILIK MERKEZİ NECATİ ARTAN TESİSLERİ’NDE DEDESİNİN UÇAĞININ REPLİKASIYLA, ALİ İSMET ÖZTÜRK DE NURİ DEMİRAĞ’IN TASARIMI OLAN NU.D-36 REPLİKASIYLA UÇUŞ GÖSTERİ UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRDİ.