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Veda eden başkan: Bilecik Barosu'nda 21 yıllık dönem sona erdi

Bilecik Barosu'nu 21 yıl yöneten Halime Kahraman, yeniden aday olmayarak görevi yönetim kuruluna devretti; yeni başkan Fuat Selbes'e başarı diledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:59

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Veda eden başkan: Bilecik Barosu'nda 21 yıllık dönem sona erdi

halime kahraman'dan veda mesajı

Halime Kahraman, 21 yıl boyunca sürdürdüğü Bilecik Barosu başkanlığını devrediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde yeniden aday olmama kararı alan Kahraman, görev teslimini yazılı bir açıklama ile duyurdu.

21 yıllık başkanlık dönemi:

Kahraman açıklamasında, baronun kuruluşundan bu yana karşılaştığı zorluklara işaret ederek hukuk ve demokrasiye bağlılığını vurguladı. Metinde, "Bilecik Barosu’nu Cumhuriyete, hukuk devletine ve demokrasiye adanmış geleneğini bugün itibari ile size ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza teslim ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mesajında ayrıca, baronun "Kurulduğundan bu yana olağanüstü dönemler de dahil her zaman ve her şartta Hukukun üstünlüğünü savunmuş, Demokrasi ve İnsan Hakları için mücadele etmiş, Hukuk Devletinin teminatı olmuş" bir gelenek izlediğini belirtti ve bu anlayışın korunacağına olan inancını dile getirdi.

görev teslimi ve iyi temenniler:

Kahraman, devir sürecinde yeni yönetim kuruluna güven duyduğunu belirterek başarı diledi. Yazılı açıklamada ayrıca Bilecik Barosu Başkanı Fuat Selbes için "yolunuz açık ve aydınlık olsun" temennisi yer aldı. Açıklama, uzun süreli başkanlığın ardından baro içindeki kurumsal sürekliliğin korunmasına vurgu yapıyor.

Halime Kahraman’ın veda açıklaması, Bilecik Barosu'nun geçmişte savunduğu ilkelerle geleceğe yürüme kararlılığını yineliyor ve yeni yönetimin bu mirası devralacağı mesajını taşıyor.

21 YIL BİLECİK BARO BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN HALİME KAHRAMAN, &quot;BİLECİK BAROSU&#039;NU CUMHURİYETE...

21 YIL BİLECİK BARO BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTEN HALİME KAHRAMAN, "BİLECİK BAROSU'NU CUMHURİYETE, HUKUK DEVLETİNE VE DEMOKRASİYE ADANMIŞ GELENEĞİNİ BUGÜN İTİBARİ İLE SİZE VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ARKADAŞLARIMIZA TESLİM EDİYORUZ" DEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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