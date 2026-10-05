Vedaş, 1.280 personele yüksekte çalışma ve kurtarmada yetkinlik kazandırdı

Eğitimin kapsamı ve uygulaması:

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), çalışanlarının iş güvenliği farkındalığını ve yetkinliğini artırmak amacıyla düzenlediği "Yüksekte Çalışma ve Kurtarma" eğitimlerini tamamladı. Eğitimler Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinde teorik bilgilerle desteklenen uygulamalı oturumlar halinde gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği ve uygulamalı çalışmalar:

Programda farklı direk tipleri ve çeşitli yüksekliklerde çalışma teknikleri, çalışma sırasında karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, ayrıca kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı ve güvenli çalışma yöntemleri ele alındı. Eğitimler, yüksekte çalışma uzmanları tarafından verilen uygulamalı tatbikatlarla desteklenerek katılımcıların becerilerini sahada test etmelerini sağladı.

Katılımcı profili ve hedeflenen yetkinlikler:

Eğitime VEDAŞ’ın operasyonel süreçlerinde görev yapan mühendis, tekniker ve saha personeli katıldı. Beş ay süren program toplam 1.280 çalışanın eğitilmesiyle tamamlandı. Amaç, personelin yüksekte gerçekleştirilen çalışmalarda riskleri doğru değerlendirmesi, güvenli çalışma yöntemlerini uygulaması ve muhtemel acil durumlara etkin şekilde müdahale edebilmesiydi.

Saha güvenliğini önceliklendiren VEDAŞ, çalışanların görevlerini bilinçli ve risksiz şekilde yerine getirebilmeleri için iş güvenliği eğitimlerini ve uygulamalarını sürdürmeyi taahhüt ediyor.

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (VEDAŞ), ÇALIŞANLARININ İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞINI VE YETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA “YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE KURTARMA” EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.