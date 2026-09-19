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Vedat Kapurtu: iptal edilen penaltı ve hakem kararları son haftalarda canımızı yakıyor

Ankara Keçiörengücü sorumlusu Vedat Kapurtu, Sivasspor'la 1-1 biten maçta hakem ve VAR kararları nedeniyle kaybettikleri 2 puana üzüldüklerini söyledi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Vedat Kapurtu: iptal edilen penaltı ve hakem kararları son haftalarda canımızı yakıyor

Vedat Kapurtu: iptal edilen penaltı ve hakem kararları son haftalarda canımızı yakıyor

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında oynadığı maçta Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımın Teknik Sorumlusu Vedat Kapurtu, müsabakanın ve son haftalarda yaşanan hakem kararlarının takımı etkilediğini vurguladı.

maçın değerlendirmesi:

Kapurtu, öncelikle oyuncularını tebrik ederek başladığı konuşmasında sahada sergilenen mücadeleden memnun olduğunu ifade etti. Buna karşın, karşılaşma sonunda takımlarının sahadan galibiyetle ayrılmak yerine beraberlikle ayrılmasının kendileri için moral kırıcı olduğunu belirtti ve kaybettiğimiz 2 puana üzüldüklerini sözlerine ekledi.

hakem kararları ve penaltı tartışması:

Teknik sorumlunun açıklamasına göre, hafta içinde Sivasspor tarafından yapılan açıklamaların ardından maçta aleyhlerine bir penaltı pozisyonu yaşandı. Kapurtu, bu pozisyonun VAR incelemesine gittiğini ve sonrasında iptal edildiğini belirtti; buna ek olarak hakem tarafından takımın hocasının sahadan atıldığını söyleyerek bu kararların anlamlandırılmasının güç olduğunu aktardı.

Kapurtu, hakemlerle ilgili detaylı değerlendirme yapmayı tercih etmediklerini ancak son haftalarda alınan kararların takımı duygusal olarak etkilediğini vurguladı. 'Biz sahada oyunumuzu oynamak istiyoruz, futbolumuzu oynamak istiyoruz. Göze hoş gelen işler yapmak istiyoruz,' diyerek hem takımın hedeflerine hem de oyunun estetiğine dikkat çekti.

Toplantının sonunda Kapurtu, oyuncularını tekrar tebrik ettiğini ve ligde önlerinde telafi edilecek çok maç bulunduğunu belirtti; ayrıca Sivasspor'a bundan sonraki maçlarında başarı dileğinde bulundu.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK SORUMLUSU VEDAT KAPURTU, 2 PUAN KAYBETTİKLERİ İÇİN ÜZGÜN OLDUKLARINI...

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK SORUMLUSU VEDAT KAPURTU, 2 PUAN KAYBETTİKLERİ İÇİN ÜZGÜN OLDUKLARINI BELİRTEREK, "TAKIM ARKADAŞLARIMIZLA HEP BERABER ÜZÜLÜYORUZ. HAFTA İÇİ SİVASSPOR'UN AÇIKLAMALARI VARDI VE BUNUN AKABİNDE PENALTI POZİSYONUMUZ VAR. GERÇEKTEN SON HAFTALARDA ÇOK CANIMIZ YANMAYA BAŞLADI" DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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