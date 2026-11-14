Vefa buluşmalarıyla Konya'da geçmişten bugüne yerel tecrübe paylaşımı

AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın "Vefa Varsa Veda Yoktur" temasıyla sürdürdüğü istişare programı kapsamında "Kuruluştan Günümüze İlçe Belediye Başkanları ve İl Genel Meclis Üyeleri İstişare Programı" İsmil Karatay Termal Tatil Köyü'nde gerçekleştirildi. Program, geçmiş dönemlerde Konya'nın farklı ilçelerinde görev yapmış isimleri bir araya getirerek teşkilat tecrübesi ve yerel yönetim uygulamalarını merkeze aldı.

Programın yapısı ve katılımcılar:

Programa önceki dönem İl Genel Meclisi Başkanları Ali Selvi ve Mustafa Sabri Ak, önceki dönem Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, önceki dönem milletvekili Mustafa Kabakcı, Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen konuşmacı olarak katıldı. İl Başkanı Özgökçen, toplantıyı teşekkür, minnet, kardeşlik ve istişare buluşması olarak tanımladı ve AK Parti'yi sadece siyasi bir parti olmaktan öte "milletin umudu ve geleceği için mücadele eden bir dava hareketi" şeklinde niteledi.

Özgökçen konuşmasında, 2002'den bu yana Konya'nın 31 ilçesinde sürdürülen çalışmaların temelinde geçmiş dönemlerin fedakâr emeklerinin bulunduğunu vurguladı. Karşılaşılan zorluklara dikkat çekerek 2007 e-muhtırası, 2008 kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz süreçlerini hatırlattı ve teşkilatların her dönemde birlik içinde hareket ettiğini belirtti.

Bölgesel istişarelerin öncelikleri:

Programın ikinci oturumunda Konya'nın 31 ilçesi, çalışma ve koordinasyon esaslarına göre oluşturulan 8 bölge üzerinden ele alındı. İstişarelerde geçmiş dönem ilçe belediye başkanları ve il genel meclisi üyelerinin deneyimleri ışığında, bölgelerin ihtiyaçları, yerel yönetim uygulamaları ve ilçelerde yürütülecek çalışma programlarının öncelikleri değerlendirildi.

Görüşmelerde, geçmiş dönemin birikiminin mevcut teşkilat çalışmalarıyla entegrasyonu, ilçelerin önceliklerinin netleştirilmesi ve Konya'da yürütülen hizmetlerin daha etkin sürdürülmesine yönelik somut tavsiyeler paylaşıldı. Katılımcıların görüş, öneri ve temennilerinin ardından program plaket takdimi ve kapanışla sona erdi.

Programa ayrıca önceki dönem Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Hasan Ekici ve Mustafa Hakan Özer, önceki dönem AK Parti Konya İl Başkanları ve Konya Milletvekilleri Hasan Angı ve Ahmet Sorgun, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı, İl Gençlik Kolları Başkanı ile önceki dönem belediye başkanları ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Özgökçen'in vurguladığı üzere, "Görevler değişir, makamlar değişir ama değişmeyen tek şey davamıza olan sadakatimizdir" ve "Vefa bizim mayamız, bizim karakterimizdir" sözleri programın ruhunu özetledi; teşkilatın geçmişten gelen köklerinin, Konya'nın gelecek hedeflerine altyapı oluşturduğu ifade edildi.

AK PARTİ KONYA İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN "VEFA VARSA VEDA YOKTUR" TEMASIYLA SÜRDÜRÜLEN İSTİŞARE PROGRAMLARI KAPSAMINDA BU KEZ DE KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI VE İL GENEL MECLİS ÜYELERİ İSTİŞARE PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GEÇMİŞ DÖNEMLERDE KONYA’NIN FARKLI İLÇELERİNDE VE YEREL YÖNETİMLERİNDE GÖREV ÜSTLENMİŞ İSİMLERİ BİR ARAYA GETİREN PROGRAMDA, TEŞKİLAT TECRÜBESİ, YEREL YÖNETİM ÇALIŞMALARI VE KONYA’NIN GELECEĞİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU.