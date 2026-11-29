Vefa ziyareti Kangal'da:

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde şehit aileleri ve gaziler, Kangal ilçesi Alacahan köyünde şehit Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un ailesini ziyaret etti. Heyet, baba Kadir Karabulut'a Türk bayrağı takdim ederek taziyelerini iletti.

Dernek başkanının mesajı:

Dernek Başkanı Fatih Deveci, ziyaret sırasında şehit aileleri ve gazilerin ortak acılardan doğan bir büyük aile olduklarını vurguladı. Deveci, şehit ailelerinin yalnızca acılı günlerde değil, bir ömür boyunca desteklenmesi gerektiğini belirtti ve bu anlayışın vefa ve dayanışmanın gereği olduğunu ifade etti.

Mezar ziyareti ve dua:

Heyet, ziyaretin ardından şehit Halil Karabulut'un kabrini ziyaret ederek dua etti. Ziyaret boyunca aileye başsağlığı dilekleri iletildi ve şehidin emanetlerine sahip çıkma kararlılığı bir kez daha vurgulandı.

Dernek yetkilileri, ailelerin birlik ve beraberliğini güçlendirmenin görevleri olduğunu belirterek aziz şehide rahmet, kıymetli ailesine sabır diledi ve milletin başı sağ olsun temennisinde bulundu.

SİVAS ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI FATİH DEVECİ, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİRLİKTE KANGAL İLÇESİNE BAĞLI ALACAHAN KÖYÜNDE ŞEHİT HAVA PİLOT ÜSTEĞMEN HALİL KARABULUT’UN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.