Etkinliğe genel bakış

Büyükçekmece'de düzenlenen Emekli Öğretmenler Derneği Türk Sanat Müziği Vefa Konseri ve Fotoğraf Sergisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenleri bir araya getirdi. Zübeyde Hanım Nikah ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program, yıllarını eğitime adayan öğretmenlerin verdiği emeği, yetiştirdikleri öğrenciler üzerindeki izleri ve mesleğe kattıkları değeri anmak amacıyla düzenlendi.

müzik ve konuşmalar:

Gecede Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserleri seslendirildi; repertuvar Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerden günümüz eserlerine kadar uzandı. Etkinlikte konuşma yapanlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin eşi Nalan Çebi, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Nurcan Kalaycı, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı ve Eğitimci Bayram Ali Üner ve Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı Nilay Uymaz yer aldı. Program kapsamında Bayram Ali Üner ve Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Süheyla Ercen günün anlam ve önemine ilişkin duygulu konuşmalar gerçekleştirdi.

fotoğraf sergisi ve anma:

Etkinlikte açılan fotoğraf sergisinde, Büyükçekmece’nin eğitim hayatına katkı sağlamış, öğrencilerinin hayatında iz bırakmış ve ebediyete intikal eden öğretmenler saygı ve minnetle anıldı. Sergide yer alan kareler, katılımcılarda mesleğin hafızasını ve kolektif hatıraları canlandırdı. Programın sonunda konserin gerçekleştirilmesinde ve organizasyonda emeği geçenlere çiçek takdim edilerek teşekkür edildi.

EMEKLİ ÖĞRETMENLER DERNEĞİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ VEFA KONSERİ BEĞENİ TOPLADI