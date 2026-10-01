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Vefa için bir araya geldiler: Muğla’da gaziler ve şehit aileleri buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas, Marmaris ve Datça’dan gelen gaziler ile şehit yakınlarını Yuvarlakçay ve Sultaniye Kaplıcalarında buluşturdu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vefa için bir araya geldiler: Muğla’da gaziler ve şehit aileleri buluştu

Muğla Büyükşehir’in vefa etkinliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, gaziler ile gazi ve şehit ailelerine yönelik sosyal ve kültürel çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Milas, Marmaris ve Datça’dan katılan gaziler, gazi yakınları ve şehit aileleri Köyceğiz’deki doğal alanlarda biraraya getirildi.

Program ve buluşma yerleri:

Katılımcılar, Köyceğiz’in önemli doğal değerlerinden Yuvarlakçay ile Sultaniye Kaplıcalarının güzelliklerini görme ve birlikte vakit geçirme fırsatı buldu. Gezi programı, farklı ilçelerden gelenlerin bir araya gelmesiyle dayanışma ve birlik duygularının güçlenmesine katkı sağladı.

Başkan Aras'ın mesajı:

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gaziler ile şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Aras, "Bu topraklarda özgürce ve huzur içinde yaşayabiliyorsak bunu vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve büyük fedakârlıklar gösteren kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve gazilerimiz başımızın tacıdır" dedi.

Başkan Aras, Büyükşehir Belediyesi olarak gaziler ve şehit ailelerinin "sadece özel günlerde değil, hayatın her anında" yanında olmaya devam edeceklerini; sosyal, kültürel ve ihtiyaç duyulan her alanda destek sağlanacağını ifade etti. Belediye, Milas, Marmaris ve Datça buluşmalarının ardından önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde yaşayan gaziler ile gazi ve şehit aileleri için geziler düzenlemeye devam edecek.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE VEFA BULUŞMASI

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE VEFA BULUŞMASI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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