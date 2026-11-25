Osmangazi'de 24 Kasım buluşması

Osmangazi Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bilgi ve emekle geleceğe katkı veren eğitimcileri bir araya getirerek vefa ve kutlama programı düzenledi. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte belediye bünyesindeki kreşlerde, OSMEK kurslarında ve Halk Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan öğretmenler ile emekli eğitimciler ağırlanırken, program samimi bir havada geçti.

Programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, YENİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Başkan Aydın'ın emekli öğretmen annesi Meral Aydın, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Eğitimde vefa ve destek:

Başkan Erkan Aydın, etkinlik boyunca öğretmenlerle birebir sohbet ederek mesleğin sürekli öğrenme ve kendini yenileme gerektirdiğine vurgu yaptı. Aydın, öğretmenlerin fedakârlıklarının belediyenin eğitim çalışmaları için güç kaynağı olduğunu belirterek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş eğitimcilere, ayrıca tüm öğretmenlere iyi dileklerini iletti. Başkan Aydın, belediye olarak eğitimcilere sundukları imkanları ve desteği anlattı; atanmamış ya da zorlu görev bölgelerinde hizmet eden öğretmenlere duyulan saygıyı özellikle vurguladı.

"Sizlerin özverili çalışmalarınız sayesinde biz de moral ve motivasyon buluyoruz" sözleriyle konuşmasını sürdüren Aydın, kreşlerde, OSMEK ve Halk Eğitim etkinliklerinde ortaya çıkan eserlerin ve kursiyerlerin mutluluğunun belediyenin çalışma azmini artırdığını ifade etti.

Deneyimden gelen öğütler:

Programda konuşan Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, hayat boyu öğrenme anlayışının önemini vurgulayarak belediyenin eğitime verdiği değere teşekkür etti. Terece, Halk Eğitim Merkezi'nin her yaştan kişiye sunduğu fırsatları anlattı ve kursların bireylerin özgüvenine, ailelerin yaşamlarına dokunan sonuçlarına dikkat çekti.

Meslekte 50'nci yılını geride bırakan ve halen görev yapan eğitimci Huriye Özcan ise deneyimlerini paylaşarak genç meslektaşlarına yılmamaları, dimdik durmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Özcan, 72 yaşında olmasına rağmen öğretmenlik görevini sürdürdüğünü belirterek 'Ömrüm yettiği kadar Atatürk'ün ışığında bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğim' dedi.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen müzik konseriyle program renkli anlar kazandı. Etkinlik sonunda Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, meslekte 50'nci yılını dolduran Huriye Özcan ve müzisyen Şefik Altın'a teşekkür hediyesi takdim etti. Gün, sıcak ve samimi bir atmosferde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sonlandırıldı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, BİLGİ VE BİRİKİMLERİYLE GELECEĞE YÖN VEREN, ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIYLA TOPLUMUN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYAN EĞİTİMCİLERİ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE ÖZEL BİR PROGRAMDA BULUŞTURDU. OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, BELEDİYE BÜNYESİNDEKİ KREŞLERDE, OSMEK KURSLARINDA VE HALK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN YANI SIRA EMEKLİ ÖĞRETMENLERLE DE BİR ARAYA GELEREK BU ANLAMLI GÜNÜN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI.