ahlat kaymakamı emekli öğretmenlerle akşam yemeğinde buluştu

Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçede görev yapmış emekli öğretmenler onuruna akşam yemeği düzenlendi. Programda Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, eğitime ömürlerini adayan emekli öğretmenlerle bir araya gelerek hatıralarını dinledi ve bir süre sohbet etti.

kısa konuşma ve teşekkür:

Yemekte kısa bir konuşma yapan Kaymakam Kaya, öğretmenlerin eğitime verdikleri emek, yetiştirdikleri nesiller ve toplumun hayatına kattıkları değerler dolayısıyla her birine ayrı ayrı minnet duyduklarını ifade etti. Kaya, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete irtihal eden şehit öğretmenleri rahmetle anarak emekli öğretmenlere sağlık, huzur ve hayırlı ömürler diledi.

katılım ve değerlendirme:

Programa Ahlat İlçe Millî Eğitim Müdürü Rafet Akgün ve şube müdürleri de katıldı. Buluşma, öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesinde üstlendikleri rolün bir kez daha vurgulandığı, emekli eğitimciler tarafından memnuniyetle karşılanan anlamlı bir etkinlik olarak değerlendirildi.

BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDE, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA EMEKLİ ÖĞRETMENLER ONURUNA AKŞAM YEMEĞİ DÜZENLENDİ.