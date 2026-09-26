Veli Ağbaba'dan pazar sonrası sağlık açıklaması

Veli Ağbaba'nın sağlık durumu:

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pazar ziyareti sırasında kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadığını açıkladı.

olay anı:

Ağbaba, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Bugün Malatya’da pazar esnafımızı ziyaretimiz sırasında kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadım. Çok şükür, sağlık durumum iyi. Yaşadığım rahatsızlığın ardından arayan, soran, mesaj gönderen, dualarıyla ve geçmiş olsun dilekleriyle yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun."

teşekkür ve mesajlar:

Ağbaba, paylaşımında arayanlara, soranlara, mesaj gönderenlere ve dualarla destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

YENİ PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ VELİ AĞBABA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU BELİRTEREK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETENLERE TEŞEKKÜR ETTİ.