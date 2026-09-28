Veliler uyarıyor: ilkokulda darp ve tehdit iddiaları eğitim ortamını zedeliyor

Olayın iddiası:

Balıkesir'in Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi'ndeki Ali Hikmet Paşa İlkokulu'nda, 4. sınıf düzeyinde bir erkek öğrencinin diğer öğrencilere yönelik darp ve tehditlerde bulunduğu iddiası velileri harekete geçirdi. Veliler, olayların geçen yıldan bu yana sürdüğünü ve en son bir çocuğun gözünün morarmasına yol açtığını belirterek okul önünde açıklama yaptı.

Velilerin anlattıkları ve kanıt iddiası:

Oğlunun 3. sınıfta olduğunu söyleyen Mizgin Şayan, aynı öğrenci tarafından geçen yıl ve bu yıl darp edildiğini öne sürerek 'Çocuk Şube'ye gittim, darp raporum var' dedi. Şayan, çocuğuna yönelik tehditlerin arttığını ve oğlunun göz bölgesinden darp edildiğini belirtti; öğrencinin çocuklarına 'Öncelikle senden başlıyorum' şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti. Bazı veliler ayrıca daha önce bıçakla ilgili bir olaya da şahit olduklarını ifade etti.

Talepler ve başvurular:

Velilerden Perihan Uz, sorunların geçen yıldan bu yana devam ettiğini, yetkili makamlara dilekçelerle başvurduklarını ancak çözüm üretilmediğini söyledi. Uz, amaçlarının hiçbir öğrenciyi okuldan uzaklaştırmak olmadığını vurgulayarak 'Bizim çocuklarımız için sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturulmasını istiyoruz' dedi. Olayla ilgili daha önce çeşitli mercilere başvurduklarını belirten Merve Dayan da sürece dahil olduğunu ifade etti.

Veliler, okul önünde bekleyerek ve yetkililerden müdahale talep ederek güvenlik ve önlem alınmasını istiyor; iddia edilen darpların belgelenmiş olduğuna dair anlatımlar ve tehdit iddiaları ailelerin endişesini artırmış durumda.

VELİLER AÇIKLAMA YAPTI