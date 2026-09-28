Dolar 48,9765 +0,12%
Euro 55,7544 +0,02%
Bist 12.552,18 -2,69%
Altın Gram 6.592,35 -3,11%
EUR/USD 1,1378 -0,14%
Brent Petrol 100,80 +3,45%
--°

Veliler uyarıyor: ilkokulda darp ve tehdit iddiaları eğitim ortamını zedeliyor

Balıkesir Karesi'de Ali Hikmet Paşa İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisinin darp ve tehdit ettiği iddiası velileri okul önünde bir araya getirdi; aileler somut önlem istiyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Veliler uyarıyor: ilkokulda darp ve tehdit iddiaları eğitim ortamını zedeliyor

Olayın iddiası:

Balıkesir'in Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Mahallesi'ndeki Ali Hikmet Paşa İlkokulu'nda, 4. sınıf düzeyinde bir erkek öğrencinin diğer öğrencilere yönelik darp ve tehditlerde bulunduğu iddiası velileri harekete geçirdi. Veliler, olayların geçen yıldan bu yana sürdüğünü ve en son bir çocuğun gözünün morarmasına yol açtığını belirterek okul önünde açıklama yaptı.

Velilerin anlattıkları ve kanıt iddiası:

Oğlunun 3. sınıfta olduğunu söyleyen Mizgin Şayan, aynı öğrenci tarafından geçen yıl ve bu yıl darp edildiğini öne sürerek 'Çocuk Şube'ye gittim, darp raporum var' dedi. Şayan, çocuğuna yönelik tehditlerin arttığını ve oğlunun göz bölgesinden darp edildiğini belirtti; öğrencinin çocuklarına 'Öncelikle senden başlıyorum' şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti. Bazı veliler ayrıca daha önce bıçakla ilgili bir olaya da şahit olduklarını ifade etti.

Talepler ve başvurular:

Velilerden Perihan Uz, sorunların geçen yıldan bu yana devam ettiğini, yetkili makamlara dilekçelerle başvurduklarını ancak çözüm üretilmediğini söyledi. Uz, amaçlarının hiçbir öğrenciyi okuldan uzaklaştırmak olmadığını vurgulayarak 'Bizim çocuklarımız için sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturulmasını istiyoruz' dedi. Olayla ilgili daha önce çeşitli mercilere başvurduklarını belirten Merve Dayan da sürece dahil olduğunu ifade etti.

Veliler, okul önünde bekleyerek ve yetkililerden müdahale talep ederek güvenlik ve önlem alınmasını istiyor; iddia edilen darpların belgelenmiş olduğuna dair anlatımlar ve tehdit iddiaları ailelerin endişesini artırmış durumda.

VELİLER AÇIKLAMA YAPTI

VELİLER AÇIKLAMA YAPTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy yolunda yanan akülü araç bir yaşamı aldı
images

Babaeski'de ev yangınında 51 yaşındaki Tarık Kuş hayatını kaybetti
images

Arzu Acunsöz'ün ölümü: mahkemenin tutuksuz kararına aileden tepki
images

Okul kapısında pompalı tüfekle görülen öğrenci için soruşturma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Memnun kalmayanlara 30 gün koşulsuz iade garantisi veren Vodafone akıllı fiber sistemi

Kocaeli'de yağışa karşı teyakkuz: mazgallar temizlenip motopomplar çalışıyor

Yıldırım Beyazıt'a yeni nefes: Ahmet Taş parkı ve sosyal tesisi açılıyor

Elazığ'da lenfoma için yerel seferberlik

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi