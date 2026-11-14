Velilerden el emeği dayanışması Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'nda

etkinlik alanı ve uygulamalar:

Manisa'daki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu bahçesinde, Okul Aile Birliği ve 3. sınıf öğretmenlerinin koordinasyonuyla bir dayanışma etkinliği düzenlendi. Veliler, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda veliler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ile ev yapımı gıdalar stantlarda satışa sunuldu.

Etkinlikte amaç, hem okulun eksik kalan temel ihtiyaçlarına kaynak sağlamak hem de ailelerle okul arasındaki bağı güçlendirmek olarak açıklandı. Öğretmenleri eşliğinde stantları gezen öğrenciler kendi harçlıklarıyla alışveriş yaparak bütçe yönetimi ve sosyal iletişim becerilerini deneyimleme fırsatı buldu.

öğrenci ve aile deneyimi:

Organizasyon, öğrencilere günlük yaşam becerilerini uygulama alanı sunarken, velilere de üretme ve paylaşma odaklı bir ortam sağladı. Standlarda satışa sunulan ürünlerin çeşitliliği ve katılımın yoğunluğu, etkinliğin yerel düzeyde olumlu yankı bulduğunu gösterdi. Elde edilen gelir ise okulun ihtiyaçları için ayrıldı ve bu tutarın okul bütçesine katkı sağlayacağı belirtildi.

okul yöneticileri ve velilerin değerlendirmesi:

Okul Müdürü Barış Karataş organizasyonun okul ile aileler arasındaki dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurguladı ve "Okul Aile Birliğimiz ve öğretmenlerimizin işbirliğiyle çok güzel bir dayanışma örneğine imza attık. Bu sayede öğrencilerimizin ev yapımı ürünlerle sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlanırken, elde edilen gelirle okul bütçemize destek olunuyor. Velilerimizin okulumuzla daha fazla kaynaşması ve eğitim sürecine doğrudan katkı sunması açısından bu faaliyetlerimizi çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul Aile Birliği Başkanı Nurcan Kocabebirler de etkinliği yardımlaşma kültürünü güçlendirme amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Okul Aile Birliği olarak yavrularımızın eğitim yuvasına katkı sağlamak amacıyla bu dayanışma etkinliğimizi düzenledik. Velilerimizin el emeği ürünleri ve buluşmamıza gösterilen yoğun katılım bizleri mutlu etti. Okulumuzdaki birlik ve beraberliği perçinleyen sosyal ve dayanışma odaklı çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek." dedi.

Okul yönetimi ve aile temsilcileri, benzer sosyal etkinliklerin eğitim sürecine olumlu katkı sağladığını ve yıl boyunca bu tür dayanışma faaliyetlerinin sürdürülmesinin planlandığını açıkladı.

MANİSA'DAKİ DR. ÖMER FARUK MERİÇ İLKOKULUNDA, OKULUN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA DESTEK OLMAK VE OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA DAYANIŞMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.