Dolar 49,0120 +0,02%
Euro 55,7034 +0,21%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.598,54 +0,19%
EUR/USD 1,1362 +0,14%
Brent Petrol 99,13 +3,09%
--°

Venezüellalı turistlerin Sarıgöl molası: Sultaniye ve Crimson üzümlerine hayran kaldı

İzmir'den Pamukkale'ye giderken Sarıgöl'de mola veren dört Venezüellalı kadın turist, Ahmet Uysal'dan sultaniye ve Crimson üzüm ile incir satın aldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Venezüellalı turistlerin Sarıgöl molası: Sultaniye ve Crimson üzümlerine hayran kaldı

Sarıgöl'de beklenmedik mola:

İzmir'den Pamukkale'ye giderken Sarıgöl-Buldan karayolu üzerinde tezgaha uğrayan dört Venezüellalı kadın turist, Sarıgöl'ün ünlü üzüm çeşitlerini gördü. Sultaniye ve Crimson üzümleri ile incirler turistlerin ilgisini çekti ve ürünlerden satın aldılar.

Çiftçi tezgahının ilgi odağı:

Bahçesinden topladığı yerli ürünleri satışa sunan üretici ve satıcı Ahmet Uysal'ın tezgahı, bölgeden geçen ziyaretçilerin de dikkatini çekiyor. Uysal, turistlerin sempatik olduğunu, tezgâhı gezip üzümleri sevdiklerini ve kilo kilo aldıklarını ifade etti.

Alışverişin ardından yolculuk:

Turistler, tezgâhtan aldıkları üzüm ve incirlerle yolculuklarına devam etti. Uysal, turistlerin ilgisinden memnun olduğunu belirtti ve ziyaretin kısa süreli, ancak satışı olumlu etkilediğini aktardı.

PAMUKKALE’YE GİDERKEN SARIGÖL’DE ÜZÜM MOLASI VEREN VENEZÜELLALI TURİSTLER, SULTANİYE VE CRİMSON...

PAMUKKALE’YE GİDERKEN SARIGÖL’DE ÜZÜM MOLASI VEREN VENEZÜELLALI TURİSTLER, SULTANİYE VE CRİMSON ÜZÜMLERİNDEN KİLO KİLO SATIN ALDI .

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kütahya arkeoloji ve maden müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı
images

Bintepeler gökyüzünden korunuyor: havadan izleme merkezi lidya mirasına yeni kor...
images

Gökyüzünden koruma: Sardes ve Bintepeler için yeni havadan izleme merkezi
images

Yeniden ringe: Son Raunt galası Ankara'da gerçekleştirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Meclisin açılmasını ülkenin kurtuluşu saydı: Kahraman 15 Temmuz'u işgal teşebbüsü olarak nitelendirdi

Teknofest açılışında protokol halayla renk kattı

Gaziantep'te yokuşta freni boşalan kamyon mahallede paniğe neden oldu

Hopa'da rüzgarın etkisiyle dalgalar mendireği aştı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor