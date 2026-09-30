Veresiye kavgası sonunda kamyonla işyerine saldırdı

Olayın gelişimi:

Sakarya'nın Geyve ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddialara göre veresiye alkol almak isteyen bir müşteri talebinin reddedilmesi üzerine işletmeciyle tartıştı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan şahıs, kısa süre sonra kamyonuyla geri dönerek tekel bayisinin içine girdi.

Kamyonun içeri girmesiyle iş yerinin camları, vitrinleri ve içerideki mallar ezildi; işletmede büyük çapta hasar oluştu. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerine intikal ederek şahsı gözaltına aldı.

Görüntülerdeki anlar:

İşletmenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkan içinde alışveriş yapan müşterilerin bulunduğu, bir müşterinin kamyonu görünce arka tarafa kaçtığı ve ardından kamyonun bir anda camı kırıp içeri girdiği görülüyor. Görüntüler, yaşanan paniği ve dükkanın kısa sürede aldığı hasarı saniye saniye aktarıyor.

Soruşturma ve hukuki süreç:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve işletmede oluşan zarar tespit çalışmaları devam ediyor.

ŞAHSIN KAMYONU İLE DÜKKANA DALDIĞI AN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.