Verimli Oğulpaşa'da domates bereketi: hasat ve üretim rakamları

bölgede üretim ölçeği:

Bilecik genelinde açık ve kapalı alanlarda yürütülen domates üretimi, ilin tarımsal profilinin önemli bir parçasını oluşturuyor. İl genelinde 13 bin 48 dekar alanda yıllık ortalama 86 bin ton sofralık domates üretimi yapılıyor. Bunun yanı sıra 2 bin 200 dekar alanda yıllık 13 bin ton salçalık domates hasadı gerçekleştiriliyor.

oğulpaşa'nın katkısı:

Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü özellikle domates üretiminde ön plana çıkıyor. Köydeki yaklaşık 8 bin dekar alandan yıllık ortalama 58 bin ton domates elde ediliyor; bu üretim, hem sofralık hem de salçalık ürün akışı açısından bölgeye önemli katkı sağlıyor.

vali sözer'in ziyareti ve üreticilerle buluşma:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Oğulpaşa Köyü'ndeki salçalık domates hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi ve hasatta üreticilerle birlikte çalıştı. Vali Sözer, Osmaneli'nin bereketli toprakları ve elverişli iklimi sayesinde tarımsal üretimde önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı, yürütülen üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sözer, emekleriyle toprağa değer katan üreticilere teşekkür ederek hasadın hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER, OSMANELİ İLÇENE BAĞLI OĞULPAŞA KÖYÜ'NDE SALÇALIK DOMATES HASADINA KATILARAK ÜRETİCİLERİMİZLE BİR ARAYA GELDİ.