Veriyle şekillenen sağlık: 123 petabaytlık dijital ekosistem ve yerli teknoloji hedefi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HIMSS Avrasya 2026 programında Türkiye'nin dijital sağlık altyapısının büyüklüğünü ve hedeflerini anlattı. Konuşmasında sağlık verilerinin sistemin hafızası olduğunu vurgulayan Memişoğlu, 2014'ten bu yana verilerin dijital ortamda tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonunu koruyan, geliştiren ve üreten sağlık anlayışıyla inşa ettiklerini ifade etti.

veri hacmi ve teleradyoloji:

Bakan Memişoğlu, dijital ekosistemdeki veri büyüklüğüne ilişkin ayrıntılar paylaştı: 70 petabayt teleradyoloji verisi olmak üzere toplam 123 petabayt sağlık verisi mevcut. Teleradyoloji sisteminde 1,2 milyar görüntü içeren muayene kayıtları ve bunlara ait 632 milyon rapor bulunuyor; ayrıca sistemde 130 milyardan fazla tekil görüntü yer alıyor. Buna ek olarak, yalnızca e-Nabız'da kayıtlı 13 milyar dijital muayene verisi ve günlük ortalama 2,1 milyon reçete ile toplam 6,7 milyar reçete kaydı bulunduğu aktarıldı.

verilerin bilimsel kullanımı ve yapay zeka:

Memişoğlu, bu verilerin bilimsel araştırmalara ve teknolojik gelişmelere katkı sağlayacak biçimde değerlendirileceğini söyledi. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü öncülüğünde, kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde paylaşım standartları oluşturulacağını ve istatistiki nitelikteki verilerin bilim dünyasıyla paylaşılacağını bildirdi. Amaç, sağlık verilerini yapay zeka teknolojileriyle akıllı hale getirerek hem hizmet sunumunu hem de ürün geliştirmeyi desteklemek.

yerli üretim, METRA ve genom çalışmaları:

TÜSEB aracılığıyla verilerin yerli teknoloji ve bilimsel araştırmalara dönüştürülmesine yönelik çalışmalardan örnekler veren Memişoğlu, ulusal meme kanseri tarama sistemine yapay zeka desteği sunan METRA uygulamasını anlattı. Temmuz 2026 itibarıyla 330 binden fazla mamografi tetkikine ait 1 milyon 320 binden fazla görüntü analiz edildi; sistem şüpheli alanları hekimlerin dikkatine sunuyor, nihai değerlendirme ise hekimler tarafından yapılıyor. Ayrıca Türkiye Ulusal Genom Merkezinde genetik verilerin saklanıp analiz edildiği, araştırmacılarla kişisel bilgi içermeyen istatistiki sonuçların paylaşılmasının nadir hastalıkların anlaşılmasına ve kişiselleştirilmiş tıp çalışmalarına katkı sağladığı vurgulandı.

e-uygulamalar ve vatandaş odaklı hizmetler:

Bakan Memişoğlu dijital uygulamaların vatandaşların hayatını kolaylaştıran sonuçlarına da dikkat çekti. e-Nabız ve e-Devlet üzerinden 188 bini aşkın vatandaş organ bağışı beyanında bulundu; tam bağımlı veya 80 yaş üzeri 995 bin vatandaşın sağlık raporları hastaneye gitmelerine gerek kalmadan yenilendi. e-Nabız üzerinden yoğun bakımda tedavi gören hastaların durumu ile ilgili güncel bilgilerin yakınlarına ulaştırıldığı bilgisi de paylaşıldı.

eğitim, erişim ve uluslararası ilgi:

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) aracılığıyla son bir yılda 120 binden fazla işitme engelli vatandaşa erişildiğini belirten Memişoğlu, Teleradyoloji Akademi ile radyologların eğitimine 1 milyardan fazla tıbbi görüntü sunduklarını aktardı. RİTMİK yapay zeka asistanı ile vatandaşların kendi sağlık verilerini daha kolay anlamalarının sağlandığını ifade etti. Türkiye'nin dijital altyapısı yurt dışından da ilgi görüyor; yabancı sağlık bakanları ve delegasyonlar Türkiye'deki hastaneleri ve dijital uygulamaları yerinde inceledi, Bilkent Şehir Hastanesi örneğinde olduğu gibi dijital altyapı takdir topladı.

Memişoğlu konuşmasını, Sağlık Bakanlığı'nın Üreten Sağlık Portalı, Teknoloji Transfer Ofisleri ve TÜSEB destekleriyle araştırmacıları, hekimleri, mühendisleri ve girişimcileri ortak üretime davet ederek bitirdi. Hedef, yapay zeka destekli yerli ultrason cihazı, endoskopik kapsül görüntüleme sistemleri ve tanı kitleri gibi çalışmaları sürdürerek sağlıkta bilimsel yetkinliği ve üretim kapasitesini güçlendirmek ve verileri insanlığa fayda sağlayacak araştırmalara dönüştürmek oldu.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, ANTALYA’DA DÜZENLENEN HIMSS AVRASYA 2026 PROGRAMINDA KONUŞTU