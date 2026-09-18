Vesayet geride kaldı: milli iradeye kararlı sahip çıkış

İletişim Başkanlığı panelinde güçlü vurgular

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vesayet İnşalarına Karşı Milli İrade Mücadelesi Paneli"nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin darbelere ve dış müdahalelere karşı kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu. Program İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi; panele çok sayıda davetli katıldı ve aynı zamanda "Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs" adlı kitabın lansmanı yapıldı.

Tarihsel anma ve demokrasiye sadakat:

Duran, konuşmasında 16-17 Eylül tarihlerine ilişkin anmalar yaparak sözlerine başladı. 16 Eylül’de Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkanın idamının 65’inci yıl dönümüne değinen Duran, 17 Eylül’ü merhum Başbakan Adnan Menderesin şehit edildiği gün olarak hatırlattı. Yassıada’nın yıllarca "Yaslı Ada" olarak anıldığını, bugünse bölgenin "Demokrasi ve Özgürlükler Adası"na dönüştürüldüğünü belirterek geçmişin acı mirasını toplumsal hafızada diri tutma gereğine işaret etti.

Duran, geçmişin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak demokrasinin korunmasının, milli iradeye sahip çıkmanın en önemli sorumluluklar olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda 15 Temmuz gecesinin, darbe geleneğinin milletin kararlı iradesiyle durdurulduğu bir kırılma noktası olduğunu ifade etti.

Vesayet odaklarına karşı süregelen mücadele:

Konuşmasında 15 Temmuz’un yanı sıra Türkiye’nin son dönemde karşılaştığı farklı darbe ve müdahale girişimlerine de değinen Duran, bunların bir kısmını tarihselleştirerek sıraladı: 28 Şubat süreci, 2007 e-muhtırası, 7 Şubat MİT krizi, 17-25 Aralık soruşturmaları, Gezi olayları ve ülkeye yönelik uluslararası ekonomik saldırılar. Bu girişimlerin tümünün vesayetçi yapıların farklı tezahürleri olduğunu belirtti ve bu yapıların Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen siyasi ve toplumsal mücadeleyle tasfiye edildiğini söyledi.

Duran, 15 Temmuz gecesinde FETÖ mensuplarının devleti işgal girişimine de dikkat çekerek, dış aktörlerin taşeronu niteliğindeki bu saldırının milletin direnişiyle başarısız kılındığını vurguladı. "Türkiye, darbelere ve darbecilere, milli iradenin vesayet altına alınmasına, demokrasinin ve millet iradesinin hedef alınmasına asla izin vermeyecektir" sözleriyle panelin ana mesajını özetledi.

Gösterilen fedakârlık ve liderlik sayesinde Türkiye’nin, küresel vesayet projelerini boşa çıkaracak bir kapasite sergilediğini belirten Duran, bu mücadelenin ülkenin hem iç hem de dış politikasında daha etkin rol almasını sağladığını ifade etti. Orta Doğu’daki insani krizlerde Türkiye’nin yürüttüğü diplomasinin "küresel vicdanın bir sesi" olmasına ve bölgesel istikrar ile yeniden inşaya katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Gazze’ye ilişkin yaşanan insani trajediye karşı Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımızın duruşunun dünyanın dikkatini çektiği vurgulandı.

Arşiv çalışması ve toplumsal hafıza:

Konuşmasının sonunda Duran, lansmanı yapılan "Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs" kitabının ve serginin önemine işaret etti. Bu çalışmayla kamuoyunun görsel hafızasına katkı sağlanmasının amaçlandığını söyleyen Duran, kitapta gün yüzüne çıkan yeni fotoğraflar ve arşiv belgelerinin yer aldığını belirtti. Eserin, toplumsal hafızada 16-17 Eylül gibi olayların unutulmaması ve ibret alınması gereken bir hikâye olarak korunmasına hizmet edeceğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı’nın yaptığı bu tür çalışmaları, Türkiye’nin yaşadığı dönemsel travmaları anma, değerlendirme ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunun bir parçası olarak tanımlayan Duran, vesayetlere karşı mücadelenin sadece siyasi bir vaka olmayıp toplumsal ve kültürel bir süreç olduğunu vurguladı.

Panelde verilen mesaj özetle şuydu: geçmişin acı deneyimleri unutulmayacak; milli irade korunacak; vesayet odaklarının etkisi kırılmıştır ve Türkiye geleceğine kendi kararıyla sahip çıkmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: "Türkiye, millet iradesinin hedef alınmasına asla izin vermeyecektir"