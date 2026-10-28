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Vestel beyaz eşya üçüncü çeyrekte faaliyet kârlılığını yeniden pozitif yaptı

Vestel Beyaz Eşya, 2026 üçüncü çeyrekte satışlarını 15,7 milyar TL'ye çıkarıp FAVÖK'ü 1,6 milyar TL ve marjı yüzde 10'a taşıdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Vestel beyaz eşya üçüncü çeyrekte faaliyet kârlılığını yeniden pozitif yaptı

Vestel beyaz eşya üçüncü çeyrekte faaliyet kârlılığını yeniden pozitif yaptı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, 2026 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını KAP'ta açıkladı. Şirketin satış gelirleri, temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre %13,2 artışla 15,7 milyar TL oldu; ikinci çeyrekteki 13,9 milyar TL seviyesinden yukarı yönlü bir seyir izlendi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK), son üç çeyrektir negatif seyrettikten sonra üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma gösterdi. İkinci çeyrekte -140 milyon TL olan FAVÖK, temmuz-eylül döneminde 1,6 milyar TL'ye yükselerek yeniden pozitife döndü ve FAVÖK marjı %10 olarak gerçekleşti.

çeyrek performansı ve kârlılık:

Brüt kâr da belirgin bir iyileşme kaydetti; üçüncü çeyrekte 2,1 milyar TL brüt kâr elde edilirken brüt kâr marjı ikinci çeyrekteki %0,4 seviyesinden %13,6'ya çıktı. Şirket açıklamasında, bu iyileşmenin stratejik dönüşüm programı kapsamında yürütülen operasyonel iyileştirmelerin ilk somut etkilerini yansıttığı vurgulandı. Açıklamada ürün gamı yönetimi, hammadde marjlarındaki toparlanma, yapısal verimlilik kazanımları ve disiplinli maliyet yönetiminin performansı desteklediği ifade edildi.

Vestel CEO'su Gökhan Sığın da önceki değerlendirmelerinde şirketin hacim odaklı büyümeden değer oluşturmaya dayalı bir iş modeline kaydığını belirtmiş, beyaz eşya faaliyetlerine odaklanma, sabit maliyetlerin azaltılması ve üretim verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların önceliklendirdiğini aktarmıştı. Ayrıca Vestel Mobilite'nin megavat ölçeğindeki şarj teknolojileri ve enerji depolama gibi alanların grup için büyüme fırsatları arasında olduğu ifade edildi.

borç yapısı ve dönemsel etkiler:

Finansal yapıda vade profiline ilişkin bir iyileşme görülüyor. Uzun vadeli borçların toplam finansal borçlar içindeki payı, ikinci çeyrekteki %26 seviyesinden üçüncü çeyrekte %41'e yükseldi; şirket bu değişimi borçların vade yapısındaki olumlu gelişmeye bağladı. Ödenen faiz tutarı, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre azaldı; şirket, bunun arkasında yabancı para cinsinden borçlanmaların payındaki artış ve bunun faiz giderlerine olumlu etkisi olduğunu belirtti.

Bununla birlikte dokuz aylık kümülatif sonuçlar, yılın ilk yarısındaki zayıf performansın etkisini taşıyor. Şirketin dokuz aylık satış gelirleri, zorlu piyasa koşulları ve satış hacimlerindeki düşüş nedeniyle geçen yılın aynı döneminin %45 altında gerçekleşti. Vestel, dokuz aylık sonuçların operasyonel yeniden yapılandırmanın olumlu etkilerini henüz tam yansıtmadığını, üçüncü çeyrek performansının ise ana faaliyetlerde ivmenin güçlenmeye başladığını gösterdiğini vurguladı.

Şirket ayrıca, nominal kurdaki değer kaybının yurt içi enflasyonun altında kalmasının ihracat maliyetleri açısından rekabet gücü üzerinde baskı oluşturduğunu ve fiyatlama esnekliğini sınırladığını kaydetti. Bu durum, kur farkı ve maliyet yönetiminin önümüzdeki dönemde de öncelikli olacağını işaret ediyor.

Özetle Vestel Beyaz Eşya'nın üçüncü çeyrek rakamları, satışlarda toparlanma ve operasyonel iyileştirmelerin etkisiyle kârlılıkta belirgin bir dönüşüme işaret ediyor; yine de yıllık bazdaki dokuz aylık düşüş ve dışsal fiyatlama baskıları, şirketin kısa vadeli görünümünde dikkatle takip edilmesi gereken unsurlar olarak öne çıkıyor.

VESTEL CEO&#039;SU GÖKHAN SIĞIN

VESTEL CEO'SU GÖKHAN SIĞIN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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