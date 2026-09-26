Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Veteran atletin Kıbrıs maratonu öncesi morali ziyarette güçlendi

Recep Altepe, Kıbrıs Maratonu öncesi Bursa esnaflarından ve veteran atlet Enver Koç'u iş yerinde ziyaret ederek ulusal ve uluslararası başarılarını kutladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Veteran atletin Kıbrıs maratonu öncesi morali ziyarette güçlendi

Recep Altepe'den moral ziyareti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kıbrıs Maratonu'na katılacak olan Bursa çarşı esnafı ve veteran atlet Enver Koç'u iş yerinde ziyaret etti.

ziyaretin detayları:

Altepe, Koç'un ulusal ve uluslararası maratonlardaki başarılarını tebrik etti. Ziyarette sporcuya yarış öncesi başarı dilekleri iletildi; Altepe, Koç'un madalyalarını yakından inceleyerek elde ettiği dereceleri not etti.

Görüşmede, Koç'un uzun yıllardır sürdürdüğü yarış takvimi ve Bursa'yı temsil etme başarısı üzerinde duruldu. Altepe, sporun her yaşta yapılabileceğine vurgu yaparak bu tür sporcuların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

esnaf kimliğiyle sürdürülen başarı:

Enver Koç'un hem Bursa esnafı kimliğiyle hem de atlet olarak kenti ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil ettiği hatırlatıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, Kıbrıs Maratonu öncesi moral ve iyi dileklerle sonlandı; Koç'a yarışta başarı temennileri iletildi.

RECEP ALTEPE, ULUSAL VE ULUSLARARASI MARATONLARDA BURSA’YI BAŞARIYLA TEMSİL EDEN ATLET VE ÇARŞI...

RECEP ALTEPE, ULUSAL VE ULUSLARARASI MARATONLARDA BURSA’YI BAŞARIYLA TEMSİL EDEN ATLET VE ÇARŞI ESNAFI ENVER KOÇ’U ZİYARET EDEREK KIBRIS MARATONU ÖNCESİNDE BAŞARILAR DİLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum FK Antalya kampında tempoyu artırdı
images

Gölfest'te gençlik ve sporun buluşması: Van Gölü kıyısında bayraklı flyboard gös...
images

Turgutreis'te basketbol şöleni başladı
images

Çeşme sahillerinde grand slam heyecanı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Edirne'de gazilik mirası uğurlandı: Kıbrıs gazisi Aziz Özbek defnedildi

Gazipaşa'da sporla kaynaşma: Hasdere'de doğa yürüyüşü

Gölfest'te gençlik ve sporun buluşması: Van Gölü kıyısında bayraklı flyboard gösterisi

Mobil diş ünitesi sahada sağlık hizmetini yerinde sunuyor

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı