Veteran atletin Kıbrıs maratonu öncesi morali ziyarette güçlendi

Recep Altepe'den moral ziyareti

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kıbrıs Maratonu'na katılacak olan Bursa çarşı esnafı ve veteran atlet Enver Koç'u iş yerinde ziyaret etti.

ziyaretin detayları:

Altepe, Koç'un ulusal ve uluslararası maratonlardaki başarılarını tebrik etti. Ziyarette sporcuya yarış öncesi başarı dilekleri iletildi; Altepe, Koç'un madalyalarını yakından inceleyerek elde ettiği dereceleri not etti.

Görüşmede, Koç'un uzun yıllardır sürdürdüğü yarış takvimi ve Bursa'yı temsil etme başarısı üzerinde duruldu. Altepe, sporun her yaşta yapılabileceğine vurgu yaparak bu tür sporcuların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

esnaf kimliğiyle sürdürülen başarı:

Enver Koç'un hem Bursa esnafı kimliğiyle hem de atlet olarak kenti ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil ettiği hatırlatıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, Kıbrıs Maratonu öncesi moral ve iyi dileklerle sonlandı; Koç'a yarışta başarı temennileri iletildi.

RECEP ALTEPE, ULUSAL VE ULUSLARARASI MARATONLARDA BURSA’YI BAŞARIYLA TEMSİL EDEN ATLET VE ÇARŞI ESNAFI ENVER KOÇ’U ZİYARET EDEREK KIBRIS MARATONU ÖNCESİNDE BAŞARILAR DİLEDİ.