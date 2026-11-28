Veteriner hekimliğin gündemi: kongre, seçim ve mesleki kazanımlar

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) 52. Büyük Kongresi Ankara'da gerçekleştirildi. Kongrede birliğin gelecek dönemi yönetimi belirlenecek, mesleğin öncelikli sorunları ve veteriner hekimlerin özlük hakları masaya yatırıldı. Türkiye genelindeki veteriner hekim odalarının delegelerinin katıldığı toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; mesleki tanıtım videosu gösterimi ise programın devamında yer aldı.

Kongre süreci ve başkan adayları:

Kongrede başkanlık için yarışacak isimler açıklandı. Mevcut Başkan Ali Eroğlu, Veteriner Hekimlikte Güven ve Birlik İnisiyatifi adına yeniden aday olurken, Meslekte Uyanış Platformu adına Murat Fındık, Veteriner Hekimlikte İrade ve Gelişim Platformu adına Merkez Konseyi 2. Başkanı Önder Yıldız ve Yeni Nesil Veteriner Hekimler Platformu adına Erzurum Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Çağrı Birdal da yarışa katılıyor. Başkanlık seçiminin 29 Kasım tarihinde yapılması planlanıyor.

Eroğlu'nun değerlendirmeleri ve mesleki kazanımlar:

Kongrede konuşan mevcut Başkan Ali Eroğlu, veteriner hekimliğin toplum sağlığındaki rolüne vurgu yaptı. Eroğlu, "Veteriner hekimler, kutsal ve köklü bir mesleğin mensupları, güçlü bir kurumsal geleneğin temsilcileri ve her şeyden önemlisi ülkesine ve milletine cansiparane hizmet etmeyi kendine şiar edinmiş bir meslek camiasının fertleridir" ifadelerini kullandı. Konuşmasında veteriner hekimlerin hayvan sağlığı, hayvan refahı, hayvansal gıda üretimi, çevre sağlığı, veteriner halk sağlığı, zoonotik hastalıklar ve antimikrobiyal direnç gibi pek çok alandaki sorumluluklarına dikkat çekti.

Eroğlu, görev dönemlerinde mesleki ve özlük hakların geliştirilmesi, istihdamın artırılması ve mesleki sorunların çözümüne yönelik yürütülen çalışmaları anlattı. Bunlar arasında 6343 Sayılı Kanun kapsamında disiplin hükümlerine ilişkin hukuki boşluğun giderilmesi, veteriner hekimlerin sağlık meslek grubu kapsamına alınması için ilgili bakanlığa sunulan kanun teklifleri ve veteriner fakültelerinin kontrolsüz açılmasının önüne geçilmesi sayıldı.

Başkan ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 2026 yılında veteriner hekim istihdamının diğer meslek gruplarını geride bıraktığını; ilaç denetimleri, karekod uygulaması, bilirkişilik eğitimi ve oda hizmet binalarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hukuki düzenlemeler ve eğitim çalışmaları:

Eroğlu, Anayasa Mahkemesi kararı sonrası ortaya çıkan hukuki boşluğun giderilmesi için yürütülen çabaların sonuçlandığını, 9 Haziran tarihli TBMM Genel Kurulu'nda 6343 sayılı kanunun ilgili maddelerine ilişkin düzenlemelerin kabul edildiğini söyledi. Bu başarının Merkez Konseyi, mevzuat çalışma grubu ve oda başkanlarının ortak çalışmasının ürünü olduğunu vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan iş birlikleri kapsamında 2025 yılında küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve programlı aşılamaya ilişkin yetki devri protokolünün imzalandığına değinen Eroğlu, öğrenci konseyinin 2021'de kurulup daha aktif çalıştığını, YÖK'ün 30 Aralık 2021 tarihli düzenlemesiyle veteriner fakültelerinin asgari eğitim şartlarının belirlendiğini ve bu esaslara dayanılarak 2019'dan bu yana yeni veteriner fakültesi açılmasının durdurulduğunu hatırlattı.

Bilirkişilik, ilaç temini ve sahadaki müdahaleler:

Birliğin bilirkişi eğitimi ve sertifikalandırma çalışmalarından da söz eden Eroğlu, TVHB'nin 2025 yılında bilirkişi eğitimi veren kurum haline geldiğini ve 30 Ekim 2025 tarihli yönetmelikle kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri arasında yer aldığını belirtti. Bu süreçte 471 meslektaşın bilirkişi sertifikası aldığı ve birçok kişinin kısa süre önce yemin ederek görev alacağı kaydedildi.

Serbest veteriner hekimlerin kullandığı beşeri ilaçların temini ile ilgili olarak Merkez Konseyi'nin Sağlık Bakanlığı ile yürüttüğü çalışmalarda GLN numarasının yeniden verilme sürecinin başlatıldığı ve bu alandaki düzenlemelerin mevzuata dahil edildiği bildirildi.

2025 yılında Türkiye'de görülen şap hastalığına yönelik yoğun aşılama ve mücadele çalışmaları da konuşmada öne çıktı. Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın veteriner hekim istihdamının az olduğu bölgelere öncelik vererek görevlendirmeler yaptığını aktardı.

Kongre, Eroğlu'nun değerlendirmelerinin ardından protokol konuşmaları ile devam etti. Delegelerin ve adayların önümüzdeki süreçte yapacakları çalışmalar, mesleğin mali ve özlük haklarına ilişkin talepler ile birleşik çözüm önerileri kongre gündeminde yer almaya devam edecek.

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ (TVHB)’NİN 52. BÜYÜK KONGRESİ ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.