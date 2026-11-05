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Vezirköprü karma OSB’de altı parsel yatırımcılara tahsis edildi

Vezirköprü Karma OSB'de 1,5 milyon m² iş sahasında 6 parsel tahsis edildi; 3 firma inşaata başladı, altyapı tamamlanma ve arsa bedeli metrekare başı 600 TL.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 22:10

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EDİTÖR: Berk Doğan

Vezirköprü karma OSB’de altı parsel yatırımcılara tahsis edildi

OSB'de tahsis ve yatırım süreci:

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kurulan Vezirköprü Karma OSB yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Toplam 1,5 milyon m² alan üzerine planlanan OSB’de bulunan 40 sanayi parseli içinde ilk etapta 6 parsel yatırımcılara tahsis edildi. Açıklamada tahsis edilen parsellerden üç firmanın halen fabrika inşaatına devam ettiği bildirildi.

Samsun Valiliği açıklamasına göre, OSB’de yaklaşık 1 milyon m² alana ilişkin tahsis işlemleri sürüyor. Bölge, tarım ve orman kaynaklarına dayalı üretim için cazip fırsatlar sunuyor; bunun için yatırımcılara farklı sektörlerde arsa tahsisi yapılmaya devam ediliyor.

sektörel potansiyel ve teşvikler:

Açıklamada, OSB’nin özellikle tarıma dayalı sanayi ile mobilya, ahşap ve yan sanayi için önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik sistemi kapsamında OSB’nin 5. bölge kapsamında yer aldığı ve arsa tahsis bedelinin metrekare başına 600 TL olarak belirlendiği ifade edildi.

altyapı çalışmaları ve ulaşım avantajları:

Bölgede enerji nakil hattı ve su isale hattı çalışmalarının tamamlandığı, yatırımcıların enerji ve su altyapısına erişiminin sağlandığı duyuruldu. Diğer altyapı işlerince yol, hafriyat, parsel tesviyesi, imar planı tadilatı, küçük imalat ve tamirat alanı ile yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu projelerinin ise devam ettiği belirtildi.

OSB’nin ulaşım avantajları da açıklamada öne çıkarıldı: bölge Havza OSB’ye 25 dakika, Çarşamba Havalimanı’na 90 dakika, Samsun merkezdeki sanayi bölgelerine 75 dakika, Samsun şehir merkezi ve limanına 60 dakika ve Merzifon Havalimanı’na 45 dakika mesafede konumlanıyor.

Açıklamada, Vezirköprü Karma OSB’nin iş gücü, hammadde ve üretim imkânlarını bir arada sunarak bölgedeki sanayi yatırımlarının ve istihdamın gelişmesine katkı sağlamasının hedeflendiği vurgulandı.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE 1,5 MİLYON METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULAN KARMA ORGANİZE SANAYİ VE...

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE 1,5 MİLYON METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULAN KARMA ORGANİZE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BÖLGESİ’NDE (OSB) YATIRIMLAR SÜRÜYOR. TOPLAM 40 SANAYİ PARSELİNİN BULUNDUĞU OSB’DE 6 PARSELİN TAHSİSİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, 3 FİRMANIN FABRİKA İNŞAATINA DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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