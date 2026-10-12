Dolar 49,3375 -0,04%
Euro 55,1779 +0,23%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.651,88 +0,07%
EUR/USD 1,1177 +0,15%
Brent Petrol 105,45 -1,13%
--°

Vezirköprü TSO'da bayrak değişimi ve birlik çağrısı

Vezirköprü TSO’da seçimlerin kesinleşmesinin ardından Abdulkadir Fişekçi, görevi Dursun Atak’a devretti; Atak birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Vezirköprü TSO'da bayrak değişimi ve birlik çağrısı

Devir teslim töreni

Samsun Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO)nda seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından düzenlenen devir teslim töreninde, uzun süre görev yapan eski Başkan Abdulkadir Fişekçi görevini yeni Başkan Dursun Atak'a devretti. Tören, oda yönetiminde resmî değişimin tamamlandığını işaret etti.

Yeni başkanın öncelikleri:

Görevi resmen devralan Dursun Atak, seçim sürecine katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür etti. Atak, konuşmasında kazananın bireyler değil, Vezirköprü olduğunun altını çizerek, yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde ilçe için çalışacaklarını vurguladı.

Eski başkanın mesajı:

Görevini teslim eden Abdulkadir Fişekçi ise yeni yönetimi tebrik etti ve seçim sonucunun Vezirköprü iş dünyasına hayırlı olmasını diledi. Fişekçi, geçmiş dönemdeki çalışmaları için ekibine teşekkür ederek yeni döneme başarı temennisinde bulundu.

VEZİRKÖPRÜ TSO&#039;DA YENİ DÖNEM: DURSUN ATAK GÖREVİ DEVRALDI

VEZİRKÖPRÜ TSO'DA YENİ DÖNEM: DURSUN ATAK GÖREVİ DEVRALDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Domaniç cevizinde birlik çağrısı: kooperatif ve kurutma tesisi bekleniyor
images

Orhangazi TSO'da mavi liste mecliste çoğunluğu sağladı
images

Kuşadası limanında dört kruvaziyer, kentte yoğun hareketlilik
images

Kampüste deneyim ve gelir: İŞKUR gençlik programı 150 bin öğrenciye başlıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası