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Vezirköprü TSO'da sarı liste üç meslek grubunu kazanarak başkanlığı getirdi

Vezirköprü TSO meslek komite seçimlerinde Dursun Atak'ın sarı listesi üç grupta birinci çıkarak oda başkanlığına seçildi; güvenlik önlemleri alındı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Berk Doğan

Vezirköprü TSO'da sarı liste üç meslek grubunu kazanarak başkanlığı getirdi

Seçim süreci ve katılım:

Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komite seçimleri Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışta Hayati Ağca, Kadri Fişekçi ve Dursun Atak'ın listeleri yer aldı. Salonun yoğun olması nedeniyle güvenlik önlemleri alındı ve polis ekipleri merkezde hazır bulundu.

Grup bazında sonuçlar:

1. grupta Abdulkadir Fişekçi 13 oyla birinci oldu; Hayati Ağca ve Dursun Atak 10'ar oy aldı. 2. grupta Dursun Atak 57 oyla ilk sırada yer aldı.

3. grupta Dursun Atak 30 oyla birinci olurken, 5. grupta Atak 11 oy aldı. 4. grupta Hayati Ağca 27 oyla, 6. grupta ise 20 oyla birinci çıktı.

Yeni başkanın açıklaması:

Üç grupta galip çıkan Dursun Atak, yapılan oylama sonucunda Vezirköprü TSO'nun yeni başkanı oldu. Sonuçların ardından Atak, kendisine destek veren oda üyelerine teşekkür etti.

Atak, seçim sürecinde yanında olan herkese şükranlarını sunduğunu belirterek, bundan sonraki dönemde Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası için çalışacaklarını ifade etti.

VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) MESLEK KOMİTE SEÇİMLERİ TAMAMLANDI. ÜÇ ADAYIN YARIŞTIĞI...

VEZİRKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) MESLEK KOMİTE SEÇİMLERİ TAMAMLANDI. ÜÇ ADAYIN YARIŞTIĞI SEÇİMLERDE DURSUN ATAK’IN SARI LİSTESİ 3 MESLEK GRUBUNDA BİRİNCİ OLDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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