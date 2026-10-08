Vezirköprü'de 160 personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle bilinçlendirme

Vezirköprü'de eğitim programı:

Vezirköprü Belediyesi, ilçedeki personelin iş güvenliği bilincini artırmak amacıyla Belediye Kültür Merkezi'nde bir İSG eğitimi düzenledi. Programa, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görev yapan 120 personel ile 40 bahçe görevlisi olmak üzere toplam 160 çalışan katıldı.

Eğitimin içeriği ve uygulaması:

Uzman eğitmenler tarafından verilen oturumlarda, çalışma sahasında karşılaşılabilecek riskler, iş kazalarını önleme yöntemleri, acil durum yönetimi ve kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı gibi konularda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler paylaşıldı. Uygulamalı bölümler katılımcıların sahadaki davranışlarını pekiştirmeye yönelik olarak planlandı.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Eğitimlerin tamamlanmasıyla amaç, personelin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve görevlerini mevzuata uygun şekilde sürdürmelerini desteklemektir. Belediye yetkilileri, bu tür programların iş kazalarının azaltılmasına ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine katkı sunacağını belirtti.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İLE 160 PERSONELE SERTİFİKALI KATILIM