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Vezirköprü'de 676 dekarlık besi osb ile hayvancılık merkezine dönüşüm hedefleniyor

Vezirköprü'ye kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Tarım Bölgesi ile 676 dekarda 56 parsel ve 7 bin büyükbaş kapasiteli üretim hedefleniyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 20:26

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Vezirköprü'de 676 dekarlık besi osb ile hayvancılık merkezine dönüşüm hedefleniyor

Yer seçimi süreci ve toplantı:

Samsun'ın Vezirköprü ilçesinde kurulması planlanan Vezirköprü TDİ Besi OTB için yer seçimi çalışmaları resmen başladı. Toplantı, ön onayı veren Tarım ve Orman Bakanlığı sürecinin ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Komisyon, proje alanının belirlenmesi ve sonraki izin süreçlerinin hızlandırılmasına odaklandı.

Projenin kapsamı ve kapasitesi:

Proje tamamlandığında toplam 676 dekar alanda 56 adet besi parseli oluşturulması öngörülüyor. Planlanan tesislerin işletmeye alınmasıyla bölgenin toplam 7 bin büyükbaş kapasiteli üretim yapması hedefleniyor. Bu yapılandırma, modern besi teknikleri ve organize altyapı ile çevresel ve hayvan refahı standartlarına uygun işletmeciliği amaçlıyor.

Beklenen etkiler ve hedefler:

Besi OSB'nin hayata geçirilmesiyle Vezirköprü'nün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin artması, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve üretimin katma değer kazanması bekleniyor. Proje ayrıca bölgesel istihdam yaratma ve ihracat odaklı tarım-gıda faaliyetlerine katkı sağlama hedeflerini taşıyor. Toplantıya ilgili kurum müdürleri de katıldı ve sonraki adımlar için teknik incelemeler planlandı.

DAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE KURULMASI PLANLANAN TARIMA DAYALI İHTİSAS BESİ ORGANİZE TARIM...

DAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE KURULMASI PLANLANAN TARIMA DAYALI İHTİSAS BESİ ORGANİZE TARIM BÖLGESİ İÇİN YER SEÇİMİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI. PROJE TAMAMLANDIĞINDA 676 DEKAR ALANDA 56 BESİ PARSELİ OLUŞTURULACAK VE 7 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KAPASİTESİNE ULAŞILACAK.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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