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Vezirköprü'de geleceğe ilk adım için öğrencilere özel uğurlama

Vezirköprü'de 'Geleceğe İlk Adım, Gurur Sensin, Vezirköprü Seninle' etkinliğinde üniversiteyi kazanan öğrenciler plaketlerle onurlandırıldı ve yol gösterildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Vezirköprü'de geleceğe ilk adım için öğrencilere özel uğurlama

Vezirköprü'de üniversite yolculuğu uğurlaması

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, üniversiteyi kazanan gençlere yönelik olarak "Geleceğe İlk Adım, Gurur Sensin, Vezirköprü Seninle" sloganıyla düzenlenen uğurlama programı, hem başarıların kutlandığı hem de öğrencilere moral verildiği bir buluşma olarak gerçekleşti.

Slogan ve yerel yöneticilerin vurguları:

Programda konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Belediye Başkanı Murat Gül ve Kaymakam Özgür Kaya, gençlerin elde ettiği başarıların ilçenin gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Konuşmalarda, öğrencilerin üniversite yaşamına hazırlanırken karşılaşabilecekleri zorluklara karşı desteğin süreceği, aile ve yerel yönetim desteğinin önem taşıdığı belirtildi.

Başarıların ödüllendirilmesi ve gençlerle buluşma:

YKS'de Türkiye genelinde ilk 50 bin içerisinde yer alan öğrencilere plaket takdim edildi ve protokol üyeleri tarafından tebrik edildi. Programın devamında gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde öğrenciler, üniversite hayatı, bölüm tercihleri ve geleceğe yönelik beklentilerini protokolle paylaştı; protokol üyeleri ise gençlerin sorularına yanıt vererek yol gösterici görüşler aktardı.

Yemek ve moral buluşması:

Program, öğrenciler ve protokol üyelerinin birlikte yediği yemekle sona erdi. Bu bölümde gençlerle yapılan sohbetlerde üniversite yolculuğu öncesi moral verildi, ilçeden ve eğitimden beklentiler üzerine samimi bir paylaşım ortamı oluşturuldu.

Etkinlik, hem bireysel başarıları onurlandırmayı hem de yerel düzeyde gençlere yönelik destek ağının görünür hale gelmesini sağlayarak Vezirköprü'de eğitim kültürüne katkı sundu.

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN “GELECEĞE İLK ADIM, GURUR...

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN “GELECEĞE İLK ADIM, GURUR SENSİN, VEZİRKÖPRÜ SENİNLE” SLOGANIYLA ÖZEL BİR UĞURLAMA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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