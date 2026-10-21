Vezirköprü'de gençlik çalışanlarına yönelik uygulamalı yangın müdahale eğitimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uzman ekipler tarafından Vezirköprü ilçesinde düzenlenen eğitimde, gençlik hizmetleri personeline yangın anında etkili müdahale yöntemleri aktarıldı. Programın amacı, olası yangın senaryolarında hızlı ve doğru davranma becerisini artırmak olarak açıklandı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde katılımcılara acil durum tahliye adımları, yangın sınıfları ve riskleri ile yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımına ilişkin teorik bilgiler verildi. Eğitime Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Vezirköprü Gençlik Merkezi personeli katıldı ve uygulamalı eğitim öncesi temel güvenlik kuralları üzerinde duruldu.

Tatbikat uygulaması ve hedefler:

Teorik oturumun ardından gerçekleştirilen tatbikatta personel, yangına doğru müdahale yöntemlerini sahada uygulamalı olarak deneyimledi. Tatbikat sayesinde kurum çalışanlarının bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerinin artırılması, ekip koordinasyonunun güçlendirilmesi ve olası acil durumlara hazırlıklı olunması hedeflendi.

Programa Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin ve çok sayıda kurum personeli katılarak eğitim sürecini takip etti. Düzenlenen etkinliğin, yerel kurumların acil durum yönetimi kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ UZMAN EKİPLER TARAFINDAN EĞİTİM VERİLDİ