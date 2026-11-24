Vezirköprü'de 24 Kasım töreni:

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, ilçede düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı ve daha sonra Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda sürdü.

konuşmalar ve anmalar:

Kültür Merkezi'ndeki programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata bir konuşma yaptı; Öğretmenler Günü'nün öğretmenlere duyulan saygı ve minnetin göstergesi olduğunu vurguladı. Özata, ayrıca Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve hayatını kaybeden öğretmenleri andı. Tören boyunca eğitim çalışmasının ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yeri üzerinde duruldu.

öğrenci gösterileri, ödüller ve takdimler:

Programda Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri şiirler okudu ve hazırladıkları video gösterimini sundu. 'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik' temasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Törende emekli öğretmenlere ve eğitim personeline hizmet şeref belgeleri takdim edilmesi de törene ayrı bir anlam kattı. Öğrencilerin hazırladığı oratoryo, şiir ve müzik dinletileri programın son bölümünü oluşturdu.

Kutlamalara Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, kurum amirleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikler, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yapan anmalar ve sanat gösterileriyle sona erdi.

ÖĞRENCİLERDEN MÜZİK DİNLETİSİ