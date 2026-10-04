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Vezirköprü'de son görev: Kıbrıs gazisi Nevzat Yılmaz uğurlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Nevzat Yılmaz, Esenyurt Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı ve törenle toprağa verildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vezirköprü'de son görev: Kıbrıs gazisi Nevzat Yılmaz uğurlandı

Vezirköprü'de son görev: Kıbrıs gazisi Nevzat Yılmaz uğurlandı

Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nevzat Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. 73 yaşında vefat eden Yılmaz’ın cenazesi, mahalledeki törenin ardından toprağa verildi.

Törenin ayrıntıları:

Cenaze namazını imam hatip olarak görev yapan oğlu Saadet Yılmaz kıldırdı. Namazın ardından Yılmaz’ın cenazesi, Esenyurt Mahallesi’ndeki mezarlığa götürülerek defnedildi.

Katılım ve anlar:

Törene Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Yılmaz’ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, gazinin anısına saygı göstererek aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

KIBRIS GAZİSİ NEVZAT YILMAZ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

KIBRIS GAZİSİ NEVZAT YILMAZ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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