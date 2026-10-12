Dolar 49,3375 -0,04%
Euro 55,1779 +0,23%
Bist 12.150,67 -0,94%
Altın Gram 6.651,88 +0,07%
EUR/USD 1,1177 +0,15%
Brent Petrol 105,45 -1,13%
--°

Vezirköprü'de taşımalı eğitimde güvenlik ve denetim vurgusu

Vezirköprü'de 3 bin 699 öğrencinin 311 servis aracıyla taşındığı ilçede, şoför ve rehber personele güvenlik ile denetim konularında bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Vezirköprü'de taşımalı eğitimde güvenlik ve denetim vurgusu

Vezirköprü'de taşımalı eğitimde güvenlik ve denetim vurgusu

Vezirköprü ilçesinde taşımalı eğitimde görev yapan servis şoförleri ve rehber personele yönelik güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim kapsamında toplam 3 bin 699 öğrencinin 311 servis aracıyla taşındığı bilgisi paylaşıldı.

toplantının gerçekleştiği ortam ve katılımcılar:

Etkinlik, Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sunum ve bilgilendirmeler, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapıldı. Katılımcılara, taşıma süreçlerinin güvenli şekilde yürütülmesi için sorumlulukları ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

sunumlarda öne çıkan başlıklar:

Yetkililer, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği çerçevesinde sürücü ve rehber personele trafik kuralları, öğrenci güvenliği, araçlara iniş ve binişlerde alınacak önlemler, öğrencilerle iletişim yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği ile personelin görev ve sorumlulukları konularında ayrıntılı bilgi verdi. Sunumlarda uygulamalı örnekler ve denetimlerde öncelik verilen alanlar üzerinde duruldu.

yerel yöneticilerin mesajı ve takip süreci:

İlçe Millî Eğitim Müdürü Resül Özata, taşımalı eğitim sisteminin her yıl titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Kaymakam Bayram Yıldız ise ilçedeki servis hizmetlerinde görev alan yetkili ve şoförlerden işlerini en iyi şekilde yapmalarını beklediklerini belirtti. Yetkililer, öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla eğitim-öğretim yılı boyunca denetim ve bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Toplantı, taşımalı eğitimde görev alan personele hem mevzuata ilişkin hatırlatmalar yaptı hem de pratik uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktaları yeniden gündeme taşıdı. Yerel kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve düzenli denetimlerle güvenli taşımanın sürdürülmesi hedefleniyor.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE 3 BİN 699 ÖĞRENCİNİN 311 SERVİS ARACIYLA TAŞINDIĞI BELİRTİLİRKEN...

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE 3 BİN 699 ÖĞRENCİNİN 311 SERVİS ARACIYLA TAŞINDIĞI BELİRTİLİRKEN, TAŞIMALI EĞİTİMDE GÖREV YAPAN SERVİS ŞOFÖRLERİ VE REHBER PERSONELE YÖNELİK GÜVENLİK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İmam hatiplerde nitelik ve değer odaklı dönüşüm: Çorum buluşmasında uygulama çağ...
images

öğrenciler sahada: türkeli'de uygulamalı itfaiye eğitimi
images

Üniversiteye adım atanlara risk farkındalığı: kumar ve madde bağımlılığı eğitiml...
images

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden COP31'e uzanan beş iklim inovasyonu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da sisle mücadele: görüş yer yer 10 metreye düştü

kayseri'de direğe çarpan otomobil takla attı: iki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da operasyonda çıkan çatışmada firari şüpheli kendi silahıyla hayatını kaybetti

Galatasaray voleybol takımı kupayla sezona güçlü başladı, bunlar daha başlangıç

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Düzce'de üniversite ve müftülükten din eğitimi ile mesleki gelişim protokolü

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası