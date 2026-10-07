Vezirköprü'de üniversiteliye sıcak karşılama: kültür, spor ve yöresel tatlar

Vezirköprü'de yeni akademik yıl coşkuyla karşılandı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu kampüsünde düzenlenen "Vezirköprü'ye Hoş Geldin Üniversiteli" programı, ilçeye yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına hızlı ve sıcak bir giriş yapmasını hedefledi. Etkinlik, öğrencilerin kaynaşmasını teşvik eden karşılama stantları, kültürel tanıtımlar ve sportif aktivitelerle dikkat çekti.

etkinlikler ve tanıtım stantları:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kampüste kurulan "Vezirköprü Sofrası" ve "Vezirköprü'yü Keşfet" stantlarında öğrencilere keşkek, katık böreği ve semaver çayı ikram edildi; böylece ilçenin yöresel mutfak kültürü doğrudan tanıtıldı. Tanıtım faaliyetleri, Vezirköprü'nün tarihi ve doğal değerlerinin keşfedilmesini teşvik edecek şekilde planlandı ve öğrencilere ilçeyi keşfetmeleri için bilgi verildi.

protokol katılımı ve sportif buluşma:

Programa Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun ve Vezirköprü MYO Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sarıyalçınkaya konuşmacı olarak katıldı; protokol üyeleri yeni öğrencileri "hoş geldiniz" diyerek başarı diledi. Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler spor sahasında bir araya gelerek çeşitli sportif etkinliklere katıldı. Etkinlikler konserlerle son bulurken, katılımcılar renkli ve samimi anlar yaşadı.

Programa ayrıca Vezirköprü İlçe Millî Eğitim Müdürü Resul Özata, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik, öğrencilerin sosyal uyumunu güçlendirmeyi ve ilçeye aidiyet duygusunu artırmayı amaçlayan kapsamlı bir karşılama olarak değerlendirildi.

VEZİRKÖPRÜ MYO’DA ÜNİVERSİTELİLERE GÖRKEMLİ KARŞILAMA TÖRENİ