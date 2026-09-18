Vezirköprü'de yeni eğitim yılı ilköğretim haftasıyla başladı

Vezirköprü'de ilköğretim haftası törenleri

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı.

Törenin akışı:

Programın ilk bölümünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından tören Zeki Cevher İlkokulu'nda devam etti; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Sadi Baş yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yetkililerin mesajı:

Resül Özata eğitimde sürekliliğin ve niteliğin önemine dikkat çekerken, Kaymakam Bayram Yıldız velilerin eğitim sürecindeki sorumluluklarına vurgu yaptı. Konuşmalarda okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve öğrencilere sağlanacak desteğin önemi ön plana çıktı.

Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı gösterilerle renklendi ve günün sonunda açılış zili çalındı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken katılımcılar programın düzenlenişini olumlu bulduklarını belirtti.

Törene ilçe protokolü, kurum müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı; etkinlik boyunca eğitime verilen önemin altı tekrar çizildi.

VEZİRKÖPRÜ’DE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.