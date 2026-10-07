vezirköprü’de yeni meydan ve otopark dönemi başladı

Vezirköprü merkezinde düzenleme çalışmaları sahada başladı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde planlanan Meydan ve Otopark Projesinde fiili çalışmalara geçildi. İlçe merkezindeki uzun süredir devam eden otopark ihtiyacına çözüm getirmesi ve merkezde daha çağdaş bir görünüm oluşturması hedeflenen projede ilk kazma vuruldu.

Hazırlanan proje ile ilçe merkezinin geniş bir bölümü yeniden ele alınacak; mevcut kullanım alanları modern bir anlayışla düzenlenerek hem araçların hem yayaların ihtiyaçları göz önünde tutulacak. Çalışmaların sahaya taşınmasıyla birlikte proje uygulamasının somut aşamaya geçtiği bildirildi.

projenin kapsamı:

Proje kapsamında meydan alanının işlevselliğinin artırılması, yeni otopark düzenlemeleri ile araç trafiğinin rahatlatılması ve yaya dolaşımının güvenli hale getirilmesi planlanıyor. Düzenlemelerle ilçe merkezindeki kullanım alanlarının daha verimli ve estetik bir hale getirilmesi amaçlanıyor.

beklenen etkiler:

Meydan ve Otopark Projesi yalnızca otopark ihtiyacını karşılamayı hedeflemiyor; aynı zamanda Vezirköprü şehir merkezine sosyal yaşamı canlandıracak yeni buluşma alanları kazandırılması bekleniyor. Projenin tamamlanmasının ardından vatandaşların daha düzenli ve modern bir ilçe merkezine kavuşması öngörülüyor.

VEZİRKÖPRÜ’DE MEYDAN VE OTOPARK PROJESİ’NDE FİİLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI. İLÇE MERKEZİNDEKİ OTOPARK SORUNUNA ÇÖZÜM GETİRMESİ VE İLÇE MERKEZİNE MODERN BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRMASI HEDEFLENEN PROJEDE İLK KAZMA VURULDU.