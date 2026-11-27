Yeni hizmet binası için kazı yakında başlayacak

Samsun Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının yapımına önümüzdeki günlerde temel kazı çalışmalarıyla başlanacak. Proje, ilçedeki emniyet hizmetlerinin modernizasyonunu ve fiziki altyapısının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Beklenen kazı çalışması ve hedefler:

Hayata geçirilecek proje tamamlandığında Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü, daha geniş kullanım alanları ve gelişmiş donanımlarla hizmet verecek. Yeni binanın, personelin çalışma koşullarını iyileştirmesi ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırması hedefleniyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, projenin ilçenin kamu hizmetleri altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Başkan Gül, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği ve desteği bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yetkililer, inşaat takvimi ve tamamlanma sürecine ilişkin detayların çalışmalar başladıkça paylaşılacağını bildirdi. Proje, ilçede güvenlik hizmetlerinin sürdürülebilir ve çağdaş koşullarda yürütülmesine önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

VEZİRKÖPRÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI'NIN YAPIMINA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEMEL KAZI ÇALIŞMALARIYLA BAŞLANACAK.