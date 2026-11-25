Olayın gelişimi:

Bulgaristan'ın Vidin kentinde, E79 ana yolunda Montana yönüne ilerleyen yabancı plakalı bir tır Vidin Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan ilk tespitlere göre tırın Hollanda'dan Türkiye'ye yaban mersini taşıdığı bildirildi.

Gümrük ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, streç filme sarılı şüpheli paketler fark edildi. Daha sonra araç Gümrük Müdürlüğü'ne götürülerek detaylı arama gerçekleştirildi.

Aramada bulunan maddeler:

Detaylı aramada, takografın arkasında ve sürücü kabininin farklı bölümlerine gizlenmiş halde 35 paket ele geçirildi. Yapılan teknik incelemede paketlerdeki maddenin kokain olduğu tespit edildi. Uyuşturucunun toplam brüt ağırlığı resmi rakamlara göre 39 kilo 489 gram 73 miligram olarak açıklandı.

Soruşturma ve gözaltı:

Olayla ilgili soruşturma, Vidin Bölge Savcılığı gözetiminde başlatıldı. Araçta bulunan ve Türk vatandaşı olduğu belirtilen sürücü A.Y. hakkında işlem yapıldı; mahkeme tarafından tutukluluk tedbiri uygulandığı bildirildi. Olayın değerlendirilmesi ve olası bağlantıların araştırılması sürüyor.

Gümrük yetkilileri, yük beyanı ile taşımanın gerçek içeriğinin uyumsuzluğuna dikkat çekerek, benzer yöntemlerle yapılan uyuşturucu sevkiyatlarına karşı kontrol ve denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. Yakalanan miktarın sınır ötesi uyuşturucu trafiğinde taşıma amaçlı kullanıldığı değerlendirmeleri üzerinde duruluyor.

BULGARİSTAN'DA HOLLANDA'DAN TÜRKİYE'YE YÜK TAŞIYAN BİR TIRDA YAPILAN ARAMADA 39 KİLO 489 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ. TÜRK VATANDAŞI SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI.